癌症患者運動不只改善體力 研究：死亡風險降23%

21項隨機試驗顯示，結構化運動可使癌症患者死亡風險降低23%，目前證據主要來自乳癌與有氧運動，阻力訓練證據仍較不足。（圖／AI生成）

癌症 治療期間常因疲倦而減少活動，但最新統合21項隨機試驗發現，接受結構化運動的癌症患者，不只改善疲勞，死亡相對風險降低23%，無病生存也有所改善。

過去癌症患者常被建議治療期間多休息，但近年觀念逐漸改變。運動已被證實有助改善癌症患者的疲勞、焦慮、身體功能及生活品質，如今愈來愈多研究進一步探討，運動是否也可能影響癌症患者的存活。

最新發表在《British Journal of Sports Medicine》期刊的系統性回顧與統合分析，搜尋截至2025年底的隨機對照試驗，最後納入21項臨床試驗、共8449名癌症患者，研究遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。受試者平均約54歲，追蹤時間平均約64個月。研究以乳癌患者占最多，其次包括大腸癌、胰臟癌等癌別。整體受試者約88%為女性。

統合結果顯示，與沒有接受結構化運動介入的對照組相比，運動組整體存活表現較佳，追蹤期間死亡相對風險低約23%，無病生存也改善約17%。這裡不能簡單解讀為癌症復發率降低17%，因為無病生存通常涵蓋癌症復發、新發癌症或死亡等事件。

另外分析也顯示，結構化運動組全因死亡相對風險低約18%，癌症特異性死亡風險低約26%。

不過研究並未發現足夠明確的證據，證明運動可以延長癌症惡化前的時間，或提高完成標準治療後完全沒有侵襲性癌症的機率。

有氧或搭配阻力訓練

進一步分析不同運動類型，研究發現目前整體存活的證據主要來自有氧運動，以及有氧搭配阻力訓練。有氧運動包括快走、騎自行車、游泳等；阻力訓練則可包括重量訓練、彈力帶等。

至於只進行阻力訓練，這次研究並未發現明確的存活效益，但這部分僅有一項、129人的試驗，證據太少，因此不能解讀為肌力訓練對癌症患者沒有幫助。

美國國家癌症研究所（NCI）整理的專家建議指出，中等強度有氧運動及阻力訓練，都有助改善癌症患者的疲勞、身體功能與生活品質。

這次研究另一項有趣發現是，在完成至少約70%原訂運動計畫的試驗中，運動與存活之間的關聯似乎更加明顯。但研究人員特別將它列為探索性分析，因此70%不能當成一條臨床門檻，也不能解讀為「只要完成七成的運動計畫就能延長壽命」。更合理的解讀是，規律、能夠長期執行的運動計畫可能相當重要，而不是偶爾運動一次就能得到同樣效果。

改善腫瘤內部血流

研究人員提出數種可能機制。有氧運動能改善心肺功能，也可能促進免疫細胞動員及改善腫瘤內部血流，使藥物更容易到達腫瘤。運動也可能影響部分荷爾蒙濃度、改善葡萄糖利用及細胞代謝環境。

不過這些仍屬於可能的生物機制，這次統合分析並沒有證明運動就是透過其中某一條途徑降低死亡風險。因此現階段比較適合把運動視為癌症照護的一部分，而不是取代手術、化療、放射治療、標靶或免疫治療的抗癌療法。

一般癌症存活者的運動建議，可逐漸朝每周150至300分鐘中等強度有氧運動，或75至150分鐘較高強度運動，以及每周至少兩天肌力訓練的方向前進。

NCI也指出，癌症患者與存活者進行運動整體而言通常是安全的，而且即使達不到完整目標，從不活動變成有一些活動仍有健康益處。若正在接受癌症治療，則不需要一開始就追求上述運動量。

過去專家針對癌症相關疲勞、焦慮及身體功能等問題，也曾提出每次約30分鐘、每周3次中等強度有氧運動等較具體的運動處方。重點仍是依照癌別、疾病期別、治療方式、體力及副作用調整，而不是所有癌症患者照著同一張運動表操課。

低強度開始 逐步增加

癌症患者不宜因為看到死亡風險低23%，就在身體狀況不允許時勉強運動。尤其正在治療、身體功能受限，或有其他可能影響運動安全的健康問題時，開始新的運動計畫前應先與醫療團隊討論。

NCI也建議癌症患者從較低強度開始，再依身體狀況逐步增加，必要時由物理治療師或相關專業人員協助設計運動計畫。

這項研究雖然整合超過8400人，而且納入的是隨機對照試驗，但仍不能把23%套用到每一種癌症。其中約四分之三受試者來自乳癌研究，整體88%為女性；不同試驗採用的運動種類、強度與持續時間也不完全相同，晚期癌症患者的研究尤其有限。

因此目前較穩妥的結論是，結構化運動除了改善癌症患者的疲勞、體能與生活品質之外，最新隨機試驗證據進一步顯示，它可能改善整體存活及無病生存；但效果大小可能因癌別、期別與運動方式而不同。

對癌症患者而言，真正重要的不是追求某個抗癌運動量，而是在醫療團隊評估下，找到身體能承受、而且能夠持續進行的活動方式。