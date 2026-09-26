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以為中年發福 停經後肌瘤「不縮反增」竟是子宮惡性肉瘤

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醫師提醒，許多女性常將腹脹或骨盆腔壓迫感，誤認為是良性肌瘤或中年發福，有漸進性腹...
醫師提醒，許多女性常將腹脹或骨盆腔壓迫感，誤認為是良性肌瘤或中年發福，有漸進性腹脹與腹部隆起等症狀都不可輕忽，避免延誤就醫；示意圖。（圖／123RF）

一名58歲女性原以為小腹隆起僅是單純的「中年發福」，直到持續1個月出現腹脹、腹痛且食欲大減才前往就醫；竟檢查出子宮內長了一顆直徑22公分的巨大腫瘤，甚至向上壓迫到橫膈膜，最終證實為罕見「子宮惡性肉瘤」。

台灣衛福部雙和醫院婦產科婦科主任温國璋表示，子宮肌瘤是婦女最常見的骨盆腔良性腫瘤，生育年齡婦女約有30%至40%的發生率，其生長主要受雌激素影響，因此在停經後通常會自然萎縮變小。

然而，許多女性常將腹脹或骨盆腔壓迫感，誤認為是良性肌瘤或單純中年發福，因而延誤就醫。温國璋提醒，惡性肉瘤初期症狀與良性肌瘤極為相似，最大的關鍵警訊在於 : 良性子宮肌瘤在停經後通常會萎縮，若發現停經後肌瘤「不縮反增」或「快速變大」，就要高度懷疑是子宮惡性肉瘤。

温國璋說明，子宮惡性肉瘤非常罕見，僅占所有子宮惡性腫瘤的3%至7%，但具有高度侵襲性，生長極為迅速且邊界不規則，內部常伴隨著細胞壞死與出血，必須盡快進行完整剖腹切除。

LDH指數飆高 是惡性徵兆

温國璋坦言，在手術前要精準區分是良性肌瘤還是惡性肉瘤相當具挑戰性，臨床上需結合多種方式評估。例如影像檢查發現腫瘤大於10公分且界線不規則，或內部出現變性、出血及囊腫化，均需高度懷疑惡性轉變。

此外，傳統腫瘤標記「CA125」有其局限性，醫學研究顯示，早期子宮惡性肉瘤患者的CA125經常維持在正常範圍，因此不可單一因CA125指數正常就排除惡性腫瘤。

值得注意的是，血清乳酸脫氫酶（LDH）升高是診斷的重要參考指標。温國璋解釋，由於惡性肉瘤生長快速，內部常伴隨高代謝率與細胞壞死，因此部分患者會出現LDH升高的現象。以該名58歲婦人為例，其LDH異常攀升至386 U/L（正常值通常較低），此為典型的惡性徵兆。

女性好發年齡約在60歲

子宮惡性肉瘤惡性程度高、復發率高且早期診斷困難，以台灣為例，每年10萬名女性有0.8例，好發年齡約在60歲左右。常見病理分型包括平滑肌肉瘤、子宮內膜基質肉瘤、腺肉瘤及未分化子宮肉瘤等，不同型態的惡性程度與治療方式會有所不同。

由於部分子宮肉瘤容易透過血液或腹腔轉移，若術前已高度懷疑惡性腫瘤，手術方式的選擇便至關重要。温國璋指出，對停經後女性而言，標準治療通常以「完整切除子宮及雙側輸卵管、卵巢」為主，並依病理結果與疾病分期評估後續治療。

温國璋進一步強調，根據美國NCCN婦癌指引與美國FDA強烈警告，若術前懷疑子宮惡性肉瘤，應絕對避免使用未經保護的「子宮碎切術」，若將腫瘤切碎後取出，一旦確診為惡性，將大幅增加癌細胞散播至腹腔的風險，進而影響疾病分期與患者存活率。

子宮肌瘤出現「4情況」不能等

子宮肌瘤雖多為良性，但停經後婦女仍需保持警覺，若出現以下4種情況，應儘早就醫。

1.停經後肌瘤增大：停經後子宮肌瘤不僅沒有萎縮，反而異常增大，或短時間內增大超過5公分。

2.漸進性腹部隆起：腹部快速隆起，出現持續性飽脹感，或上壓至橫膈膜導致進食困難。

3.異常出血或分泌：停經後出現不規則陰道出血、咖啡色分泌物或異常排液。

4.下腹與骨盆壓迫：頻繁出現下腹部鈍痛、慢性骨盆腔疼痛、頻尿或便秘等器官壓迫症狀。

(本文由NOW健康提供)

精華 FAQ

  • 因為良性子宮肌瘤通常受雌激素影響，停經後多半會自然萎縮；若反而持續變大或快速增長，就要懷疑可能不是良性肌瘤，而是子宮惡性肉瘤。

  • 若影像顯示腫瘤大於10公分、邊界不規則，或內部有變性、出血、囊腫化等情形，都要警覺；另外CA125不一定異常，LDH升高更具參考價值。

  • 應避免未經保護的子宮碎切術，因為把腫瘤切碎後可能讓癌細胞散播到腹腔，增加分期惡化與復發風險；標準作法多為完整切除子宮及雙側卵巢、輸卵管。

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