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腰痛以為肌肉拉傷 檢查竟是「結石卡住」

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醫師提醒，泌尿道結石好發原因多與水分攝取不足有關，若出現單側後腰劇烈疼痛、反覆腰...
醫師提醒，泌尿道結石好發原因多與水分攝取不足有關，若出現單側後腰劇烈疼痛、反覆腰痠、血尿、排尿灼痛等警訊，切莫輕忽忍痛；示意圖。（圖／123RF）

一名30多歲男性因後腰痠痛、悶痛，以為只是單純肌肉拉傷或姿勢不良，就醫進一步檢查才驚覺，造成持續疼痛的原因竟是腎結石或輸尿管結石所致。醫師提醒，腎結石並非只發生在中老年族群，年輕男性若出現反覆腰痛、血尿或排尿不適，應提高警覺儘速檢查，不可輕忽。

水分攝取不足是主因

台灣耕莘醫院泌尿外科醫師張建偉指出，泌尿道結石好發原因多與水分攝取不足有關。夏季是結石好發高峰期，因天氣炎熱、人體流汗量增加，若未補充足夠水分，尿液容易過度濃縮，進而增加結晶沉積與結石形成的機會。即使季節進入秋季，白天氣溫仍可能偏高悶熱，民眾若持續有喝水不足、長時間久坐、習慣性憋尿或生活作息不規律等情形，結石相關症狀仍可能悄悄找上門。

張建偉強調：「喝水要喝到尿液清清的。」預防結石最重要且直接的方式，就是養成每天規律喝水的習慣。平時可透過觀察尿液顏色作為簡易判斷指標，若尿液顏色偏深黃，通常代表體內水分攝取不足。此外，維持適當體重並落實均衡飲食，也是降低結石發生風險的關鍵生活原則。

勿盲目忌口 需精準分析

至於民眾常關心的飲食禁忌問題，張建偉說明，腎結石種類不同，在飲食上的建議也會有所差異，通常需要透過結石成分分析後，才能做出精準的衛教指引。在尚未確認體內結石種類之前，不建議民眾自行盲目過度限制特定食物，原則上應以均衡飲食為首要，避免單一食物過量或過少攝取，並遵從專業醫師建議再行調整。

值得注意的是，腎結石本身也可能併發泌尿道感染。若屬於感染性結石，細菌容易潛藏在結石縫隙中；當結石卡在輸尿管造成尿液排出受阻時，尿液長時間滯留便會加速細菌孳生，嚴重時甚至可能引發腎臟感染或腎膿瘍。部分病人接受體外震波碎石治療後，若結石內部包覆細菌，碎石過程亦可能造成細菌釋出，但並非所有病人都需常規使用抗生素，仍應由主治醫師依個人的感染風險與臨床病況審慎評估。

張建偉呼籲，若民眾出現單側後腰劇烈疼痛、反覆腰痠、血尿、排尿灼痛、甚至是發燒或畏寒等警訊，切莫輕忽忍痛，應儘速就醫評估診治。平日則務必落實充足飲水、不憋尿、維持規律作息及均衡飲食等好習慣，才能遠離結石與泌尿道感染的威脅。

(本文由NOW健康提供)

精華 FAQ

  • 他原本以為只是肌肉拉傷或姿勢不良，但進一步檢查後，發現疼痛來源其實是腎結石或輸尿管結石，結石卡住才造成持續後腰痠痛與悶痛。

  • 水分攝取不足是主因，炎熱流汗多又喝水不夠時，尿液會濃縮；另外長時間久坐、習慣憋尿、作息不規律，也都可能讓結石悄悄形成。

  • 不要在未確認結石種類前就盲目忌口，因為不同結石的飲食建議不同。應先做結石成分分析，再依醫師建議調整，平時則以均衡飲食為原則。

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