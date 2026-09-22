左小腿不慎遭剪刀刺傷 57歲男傷口長出雞蛋般腫塊

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科醫師陳偉竑。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名57歲男子左小腿不慎遭剪刀刺傷，治療後外部傷口雖癒合，但卻因未發現內部血管損傷，導致小腿表面輕微浮起，經過一年竟變成雞蛋 般大腫塊，且痛到無法站立，醫師觸診時「腫塊會跳動」。診斷是「假性動脈瘤」，所幸經過連續兩次手術順利「拆彈」。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科醫師陳偉竑說，患者長期有高血壓 及糖尿病問題，血壓始終控制不佳，就醫時主述去年2月受傷後，左小腿就容易痠脹，後來連走路、從蹲姿站起都會覺得腿部無力，症狀持續將近一年，直到痛到難以忍受才求診。

觸診發現，患者左小腿前方腫塊可明顯摸到搏動感，經血液檢查、血管超音波及下肢電腦斷層等檢查，比對超音波與電腦斷層影像後，研判為「左側脛前動脈假性動脈瘤」，影像病灶約為8X4公分，有如雞蛋般大小。

陳偉竑說，假性動脈瘤並不是真正長出一顆腫瘤 ，而是動脈血管壁受傷破裂後，血液持續從破口滲漏至周圍組織，逐漸被軟組織及纖維膜包覆，形成一個與原本動脈相通、充滿血液的囊腔。假性動脈瘤外層則不是完整血管壁，只是由周邊組織形成的薄膜，因此結構較脆弱，破裂及出血的風險也較高。

他研判患者本身血壓高，當血管受傷後，血液持續以較大壓力從破口向外流出，周邊組織又無法有效壓迫止血，最終形成假性動脈瘤。

醫療團隊初期先以微創方式治療，嘗試將栓塞藥劑注入假性動脈瘤腔內，並使用氣球保護正常血管，避免藥劑流向遠端造成血管阻塞，但因瘤腔體積較大，無法完全封堵，評估後決定改採傳統手術，切開肌肉後，避開周圍神經找到受損動脈並切除假性動脈瘤，同時清除內部血塊，並從右大腿取出一段大隱靜脈，置換受損的脛前動脈，手術歷時約8小時，術後確認重建後的血流已恢復暢通。

陳偉竑說，假性動脈瘤可能發生在任何曾受外力或醫療穿刺造成血管損傷的部位，尤其凝血功能異常或正在使用抗凝血藥物者，血管受傷後更應提高警覺。