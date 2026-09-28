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耳鳴聽到「噗通、噗通」心跳聲 恐是「全身性骨質退化」警訊

周宗禎
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台灣耳鼻喉科醫師陳建志說，搏動性耳鳴可能是「全身性骨質與結構退化」警訊，患者會聽...
台灣耳鼻喉科醫師陳建志說，搏動性耳鳴可能是「全身性骨質與結構退化」警訊，患者會聽見類似心跳「噗通、噗通」的聲音。（圖／陳建志提供）

聽過骨質疏鬆也會耳鳴嗎？搏動性耳鳴有可能是「全身性骨質與結構退化」警訊。

台灣衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師陳建志指出，許多中高齡民眾長期不明原因下背痛及骨骼痠痛，還會聽見「噗通、噗通...」跟心跳一樣的血流聲音，以為只是單純「耳朵老化」與「筋骨痠痛」。

陳建志表示，從臨床醫學及他個人經驗看，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症之間其實存在密不可分潛在關聯，當骨密度T分數（T-score）惡化至-2.0甚至-2.5以下時，往往是身體發出結構性老化警訊。

陳建志說，根據解剖，兩側椎動脈離開鎖骨下動脈後，走在兩側頸椎側孔內，向上延伸通過顱底，進入顱內，匯合成基底動脈。正常狀況下，兩側椎動脈內強力搏動性血流，會被周圍硬骨、軟骨、韌帶及肌肉吸收。另人體聽覺與平衡系統深藏頭部結構中堅硬的顳骨中，顳骨會阻止旁邊靜脈竇的搏動性血流傳進中耳及內耳。

而當全身出現骨質疏鬆或骨密度低時（T值介於-1.0至-2.5之間；若低於-2.5則達骨質疏鬆症標準），所有的硬骨結構，都會出現程度不一脫鈣，進而影響內部錯綜複雜的支持性微細骨梁，骨頭會變得稀酥且較「脆」，難以緩衝鄰近動脈或靜脈的血流搏動，震動波傳進顳骨，震動聽小骨，傳進內耳，產生搏動性的耳鳴。這種耳鳴，不僅患者聽得見，當醫師把聽診器貼在患者外耳道口時，連醫師也會聽見，是相當特殊徵狀。

陳建志請民眾注意，骨質酥鬆患者血中鈣濃度與常人無異，單靠檢驗血鈣濃度難以診斷，應當要定期接受骨密度檢測（DXA）與骨折風險評估（如 FRAX）。早期發現、早期介入骨鬆治療，例如補充鈣質、維生素D或接受適當抗骨鬆藥物，還要有要規律的「抵抗重力」運動，例如跑步、登山、爬山、爬樓梯、打球等，才能維護心血管與骨骼健康，避免肌少症與骨折。

精華 FAQ

  • 若耳中反覆聽見像心跳一樣的「噗通、噗通」聲，屬於搏動性耳鳴，可能不只是耳朵老化，也可能反映全身骨質與結構退化，尤其在中高齡族群更需留意。

  • 當骨密度下降，顳骨與周邊骨結構變得較脆、緩衝能力變差，鄰近動脈或靜脈的血流搏動就更容易傳到中耳與內耳，形成患者可聽見、醫師有時也能聽到的耳鳴。

  • 不能只靠血鈣判斷，應定期做DXA骨密度檢測與FRAX骨折風險評估，並配合補充鈣質、維生素D、適當抗骨鬆治療，以及跑步、爬樓梯等負重運動。

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