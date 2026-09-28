鼻塞、皮膚癢…過敏症狀多怎治療？醫：先記錄3件事
有過敏性疾病的兒童，每逢換季或環境變化，有些人會頻頻打噴嚏、鼻塞，有些則反覆出現皮膚乾燥紅癢，甚至咳嗽喘鳴。同樣是過敏，為何每個人的表現大不相同？醫師指出，過敏反應發生在不同部位，呈現的症狀自然不同。然而，評估過敏不能只看單一症狀，更要關注症狀發作的時間、頻率及整體誘發因素。
台灣恩主公醫院中醫內科主治醫師蕭以釧分享，診間曾有一名5歲男童從小受異位性皮膚炎所苦，天氣變化或流汗時症狀加重，夜間常因劇癢影響睡眠。即便家長天天保濕，皮膚狀況仍時好時壞。
蕭以釧針對男童的皮膚狀況、搔癢程度，並結合食慾、排便與睡眠等整體表現調理體質，同時配合日常保濕。經過一段時間調理，男童搔癢次數大幅減少，夜間能安穩入睡，皮膚狀況也顯著穩定。
蕭以釧解釋，中醫從「正氣、衛表、肺脾腎」來理解過敏，風、寒、濕、熱等環境「邪氣」也會誘發不同症狀，如風邪易致鼻癢、噴嚏；寒邪多見清鼻水；濕邪易有黏滯滲液；熱邪則多呈現皮膚紅熱乾癢。
蕭以釧提醒，找出過敏發作的時間、頻率與誘發因素，如塵蟎、溫度、汗水與飲食等更關鍵。平日除了減少過敏原接觸、注意環境通風與寢具清潔外，異位性皮膚炎患者應做好保濕並避免悶熱。家長可記錄孩子的發作情境，配合醫師調理體質與規律作息，才能從根本改善過敏困擾。
因為過敏反應發生在不同部位，症狀就會不同；鼻部常見鼻塞、噴嚏，皮膚則可能乾癢紅疹，若影響呼吸還可能出現咳嗽或喘鳴。 最重要是記錄發作的時間、頻率與誘發因素，例如塵蟎、溫度變化、流汗或飲食，因為這些資訊比只看單一症狀更能幫助判斷與調整。 平日要減少過敏原接觸，保持環境通風與寢具清潔，異位性皮膚炎患者要勤做保濕並避免悶熱，家長也可配合醫師調理體質與規律作息。
精華 FAQ
因為過敏反應發生在不同部位，症狀就會不同；鼻部常見鼻塞、噴嚏，皮膚則可能乾癢紅疹，若影響呼吸還可能出現咳嗽或喘鳴。
最重要是記錄發作的時間、頻率與誘發因素，例如塵蟎、溫度變化、流汗或飲食，因為這些資訊比只看單一症狀更能幫助判斷與調整。
平日要減少過敏原接觸，保持環境通風與寢具清潔，異位性皮膚炎患者要勤做保濕並避免悶熱，家長也可配合醫師調理體質與規律作息。
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