我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

陳建州急性心肌梗塞 醫：胸悶別「等一下再說」這些症狀都別輕忽

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，急性心肌梗塞症狀十分多元，有些人是胸悶、喘、冒冷汗...
睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，急性心肌梗塞症狀十分多元，有些人是胸悶、喘、冒冷汗，甚至是噁心、頭暈或突然全身無力，因此不能只靠胸痛來判斷是否心臟出了問題。(本報資料照片)

49歲台灣藝人陳建州日前驚傳突發急性心肌梗塞，緊急接受手術，目前正在休養，讓不少民眾開始關注，心肌梗塞究竟有哪些症狀？胸口不舒服時，到底應該休息觀察，還是立即送醫？睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，急性心肌梗塞最危險的地方，就是症狀不一定那麼典型。有些人是胸悶、喘、冒冷汗，甚至是噁心、頭暈或突然全身無力，因此不能只靠胸痛來判斷是否心臟出了問題。

周宗翰說，胸口出現壓迫、緊縮、沉重或悶痛感是最需要提高警覺的症狀，若胸部不適持續數分鐘，休息後沒有明顯改善，甚至反覆發作，就不要單純認為只是胃不舒服、肌肉痠痛或最近太累。另，如果胸悶、胸痛同時伴隨呼吸喘、冒冷汗、噁心、嘔吐、頭暈、心悸或突然虛弱，甚至不舒服的感覺延伸到肩膀、手臂、背部、頸部或下巴，更不能輕忽。

周宗翰提醒，判斷是否需要送醫，最重要的不是自己猜「是不是心肌梗塞」，而是看症狀是否出現危險警訊。如果胸口出現持續性的壓迫感或明顯不適，尤其又合併喘、冷汗、噁心、頭暈等症狀，不要等看看會不會自己好，也不要自己開車或騎車前往醫院，應立即撥打911。

真正急性心肌梗塞，問題並不只是「胸口痛」，而是供應心臟血液的冠狀動脈發生阻塞，使心肌無法得到足夠的血液與氧氣。拖延時間越久，心肌受到損傷的程度可能越嚴重。周宗翰說，臨床上最常見的危險觀念，就是「先休息一下看看」。有些人甚至會先吃胃藥、喝熱水、按摩胸口，認為如果過一陣子好了，就代表沒有大問題，但真正的心肌梗塞不能以這些方式解決血管阻塞。

因此，只要出現以前沒有過的胸悶胸痛、持續性的胸部壓迫感，或胸部不適合併冒冷汗、喘、噁心、頭暈等症狀，寧可多跑一趟醫院，也不要把急性心肌梗塞當成一般不舒服。

周宗翰強調，急性心肌梗塞發作時，第一優先是立即接受急診與心臟專科治療，中醫不能取代急性期的緊急處置。尤其當患者已經出現明顯胸痛、呼吸困難、冒冷汗或意識不清等狀況時，不適合自行針灸、拔罐、按摩或服用中藥等待症狀改善。

中醫比較適合介入的階段，是患者經過急性期治療、病情穩定之後，再依照個人的身體狀況進行後續調養。從中醫觀點來看，心臟與氣血運行有密切關係。患者經歷急性疾病以及住院治療後，常常會出現疲倦、睡不好、心悸、食慾下降、情緒緊張等問題，這個階段可以在原本心臟科治療與追蹤的基礎上，從整體體質與生活狀態進行調整。

周宗翰說，有些人在心肌梗塞後，害怕再次發作，開始不敢運動、晚上睡不好，甚至長期處在緊張狀態。這時候除了按照醫師指示服藥、接受心臟復健之外，也可以透過中醫協助睡眠、食慾、疲勞與身體狀態的調養。但很多人談到中醫，就會想到針灸、拔罐或中藥，面對急性心肌梗塞，最重要的不是選擇哪一種傳統療法，而是不要錯過緊急治療的時間。

周宗翰提醒，心肌梗塞不是高齡者的專利。現代人工作壓力大、作息不規律，加上飲食、抽菸、缺乏運動以及血壓、血糖、血脂等問題，都可能增加心血管疾病風險。因此，平常沒有心臟病史，也不能因為自己「還年輕」、「平常看起來很健康」就完全沒有警覺。

周宗翰說，面對急性心肌梗塞，最重要的一個原則就是，當胸悶、胸痛和平常不一樣，尤其持續不退，還伴隨喘、冷汗、噁心、頭暈或明顯虛弱，第一時間就是撥打911、接受專業醫療評估。急性期先把血管與心臟的危機處理好，病情穩定之後，再談中醫調養、生活作息與心血管保養。心肌梗塞真正危險的，往往不是不知道症狀，而是明明身體已經發出警訊，卻還告訴自己「再等一下。」

精華 FAQ

  • 除了胸痛，還可能出現胸悶、喘、冒冷汗、噁心、頭暈、心悸、突然虛弱，甚至不適延伸到肩膀、手臂、背部、頸部或下巴，不能只看是否有明顯胸痛。

  • 若胸口出現持續性的壓迫、緊縮或悶痛，休息後仍未改善，或反覆發作，且合併喘、冷汗、噁心、頭暈等警訊，就不要再等，應立即撥打911送醫。

  • 中醫不能取代急性期的急診與心臟專科治療，尤其症狀明顯時不適合自行針灸、拔罐或服中藥等待改善；較適合在病情穩定後，協助睡眠、疲勞與體質調養。

陳建州

上一則

年輕男子頭痛發燒性情突變以為「中邪」 醫師揪出竟是腦膜腦炎

延伸閱讀

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救
突發胸悶＋心悸＋頭暈別輕忽 症狀反覆非疲勞

突發胸悶＋心悸＋頭暈別輕忽 症狀反覆非疲勞
陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了
膽固醇控制正常仍胸悶 竟是中度心肌缺血

膽固醇控制正常仍胸悶 竟是中度心肌缺血

熱門新聞

一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

2026-09-14 05:03
膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
許多人擔心一喝水就排尿，代表身體留不住水。 示意圖／AI生成

一喝水就想尿尿 腎臟不好？醫師搖頭：更需注意4情況

2026-09-11 18:33
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

2026-09-17 14:18

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑