飲食+運動 保健腸道也保護眼睛 對「心」好就是對「眼」好
腸道環境的改善，不僅與降低癌症及心臟病風險有關，近年研究更發現，腸道菌相可能與「年齡相關性黃斑部病變」有關。美國眼科醫師提出「對心臟好的事，對眼睛也有益」的健康理念，並分享自己平時透過高纖飲食與短時間運動，兼顧腸道與眼睛健康的方法。
失去視力 生活樂趣受限
維持良好的腸道健康經常被視為長壽的重要關鍵之一，過去也有研究指出，良好的腸道環境與降低部分癌症及心臟病風險存在關聯。如今，「降低嚴重視力減退的風險」的重要益處也受到關注。
紐約大學朗格尼醫療中心的視網膜眼科醫師斯孔德拉（DimitraSkondra）指出，像年齡相關性黃斑部病變這類疾病，是高齡者視力減退的主要原因之一，目前仍缺乏能夠完全治癒的有效治療方式。
斯孔德拉表示：「我們很容易把視力視為理所當然。我們平常會擔心『可能罹患癌症』、『可能心臟病發』，但因為失去視力不會直接導致死亡，所以往往沒有同樣程度的警覺。」然而一旦開始失去視力，過去生活中許多帶來樂趣與意義的事情，都可能因此受到限制。
55歲以上族群罹患年齡相關性黃斑部病變較為常見，疾病初期可能沒有明顯症狀，也可能僅出現輕微視力模糊，或是眼睛適應黑暗環境的速度變慢。隨著疾病經過數十年逐漸惡化，視野可能開始扭曲變形，嚴重時，視野中央可能出現一大片持續存在的黑色區域。
腸道健康 延緩視力減退
斯孔德拉表示，目前已有研究結果顯示，腸道微生物群可能有助於預測黃斑部病變的嚴重程度。如果改善腸道健康能夠為全身帶來多方面益處，那麼它可能成為協助延緩年齡相關視力減退的潛在方法。
為了同時照顧腸道與眼睛健康，斯孔德拉分享自己每天實踐的兩項重要健康習慣。
1.罐頭豆快速完成高纖午餐
談到飲食原則，斯孔德拉會向患者傳達一個簡單概念：「對心臟好的事，對眼睛也好。」她建議以全食物、未精製食品為主，多攝取植物性食物，同時減少植物肉、植物性起司等超加工食品。
原因在於，水果、蔬菜等食物如果維持較低的加工程度，便能保留更多膳食纖維。腸道細菌會發酵這些膳食纖維，進而產生「短鏈脂肪酸」，被認為有助於支持免疫功能及調節血糖。
此外，她建議以每周攝取約30種植物性食物為目標，藉此增加腸道微生物的多樣性。
斯孔德拉也坦言，生活忙碌時，要每天嚴格維持這樣的飲食並不容易，因此她會準備容易製作的午餐。其中一項固定搭配，就是將沙丁魚等魚類罐頭與「豆類罐頭」組合，再加入橄欖油、醋及新鮮香草。
她指出，豆類是新一代的超級食物。它含有極為豐富的膳食纖維，也富含蛋白質，而且最重要的是價格親民。富含蛋白質的魚類，加上能夠增加植物多樣性的各種新鮮香草，就能快速完成一份兼顧腸道健康與眼睛健康的午餐。
2.利用零碎時間做運動點心
除了飲食，斯孔德拉也強調肌力訓練的重要性。隨著年齡增長，肌肉量會逐漸減少，因此她建議高齡患者進行阻力訓練。當肌肉收縮時，身體會釋放稱為「肌肉因子」的分子，這類物質具有抗發炎作用，被認為可能對腸道健康產生正面影響。
走路固然對心血管健康非常好，但除了走路之外，也需要進行讓肌肉承受負荷的訓練。斯孔德拉強調，即使只是利用自身體重進行訓練，也能帶來相當程度的效果。
對於沒有完整時間運動的人，她則推薦「運動點心」（exercisesnack），也就是利用零碎時間進行短時間運動，打破長時間久坐的生活模式。
例如在辦公室工作，會根據當天穿著或妝容，快速做幾下開合跳或伏地挺身。換句話說，並不一定要每天安排一大段時間健身，工作期間適度起身活動、反覆刺激肌肉，也可能成為維持健康的重要策略。
因為研究發現腸道微生物群可能與年齡相關性黃斑部病變的嚴重程度有關；若能改善腸道環境，或可藉由全身性的抗發炎與代謝調節，幫助延緩視力退化。 她建議以全食物、未精製食品和植物性食物為主，增加膳食纖維與植物多樣性，每周盡量攝取約30種植物，並少吃超加工食品，例如植物肉、植物性起司。 除了走路，她也強調阻力訓練與利用零碎時間做「運動點心」，像是短暫開合跳或伏地挺身；即使只用自身體重訓練，也能刺激肌肉、減少久坐帶來的健康風險。
精華 FAQ
因為研究發現腸道微生物群可能與年齡相關性黃斑部病變的嚴重程度有關；若能改善腸道環境，或可藉由全身性的抗發炎與代謝調節，幫助延緩視力退化。
她建議以全食物、未精製食品和植物性食物為主，增加膳食纖維與植物多樣性，每周盡量攝取約30種植物，並少吃超加工食品，例如植物肉、植物性起司。
除了走路，她也強調阻力訓練與利用零碎時間做「運動點心」，像是短暫開合跳或伏地挺身；即使只用自身體重訓練，也能刺激肌肉、減少久坐帶來的健康風險。
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