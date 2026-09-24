飲食+運動 保健腸道也保護眼睛 對「心」好就是對「眼」好

醫師建議以每周攝取約30種植物性食物為目標，藉此增加腸道微生物的多樣性。（圖/123RF）

腸道環境的改善，不僅與降低癌症 及心臟病 風險有關，近年研究更發現，腸道菌相可能與「年齡相關性黃斑部病變」有關。美國眼科醫師提出「對心臟好的事，對眼睛也有益」的健康理念，並分享自己平時透過高纖飲食與短時間運動，兼顧腸道與眼睛健康的方法。

失去視力 生活樂趣受限

維持良好的腸道健康經常被視為長壽的重要關鍵之一，過去也有研究指出，良好的腸道環境與降低部分癌症及心臟病風險存在關聯。如今，「降低嚴重視力減退的風險」的重要益處也受到關注。

紐約大學朗格尼醫療中心的視網膜眼科醫師斯孔德拉（DimitraSkondra）指出，像年齡相關性黃斑部病變這類疾病，是高齡者視力減退的主要原因之一，目前仍缺乏能夠完全治癒的有效治療方式。

斯孔德拉表示：「我們很容易把視力視為理所當然。我們平常會擔心『可能罹患癌症』、『可能心臟病發』，但因為失去視力不會直接導致死亡，所以往往沒有同樣程度的警覺。」然而一旦開始失去視力，過去生活中許多帶來樂趣與意義的事情，都可能因此受到限制。

55歲以上族群罹患年齡相關性黃斑部病變較為常見，疾病初期可能沒有明顯症狀，也可能僅出現輕微視力模糊，或是眼睛適應黑暗環境的速度變慢。隨著疾病經過數十年逐漸惡化，視野可能開始扭曲變形，嚴重時，視野中央可能出現一大片持續存在的黑色區域。

腸道健康 延緩視力減退

斯孔德拉表示，目前已有研究結果顯示，腸道微生物群可能有助於預測黃斑部病變的嚴重程度。如果改善腸道健康能夠為全身帶來多方面益處，那麼它可能成為協助延緩年齡相關視力減退的潛在方法。

為了同時照顧腸道與眼睛健康，斯孔德拉分享自己每天實踐的兩項重要健康習慣。

1.罐頭豆快速完成高纖午餐

談到飲食原則，斯孔德拉會向患者傳達一個簡單概念：「對心臟好的事，對眼睛也好。」她建議以全食物、未精製食品為主，多攝取植物性食物，同時減少植物肉、植物性起司等超加工食品。

原因在於，水果、蔬菜等食物如果維持較低的加工程度，便能保留更多膳食纖維。腸道細菌會發酵這些膳食纖維，進而產生「短鏈脂肪酸」，被認為有助於支持免疫功能及調節血糖。

此外，她建議以每周攝取約30種植物性食物為目標，藉此增加腸道微生物的多樣性。

斯孔德拉也坦言，生活忙碌時，要每天嚴格維持這樣的飲食並不容易，因此她會準備容易製作的午餐。其中一項固定搭配，就是將沙丁魚等魚類罐頭與「豆類罐頭」組合，再加入橄欖油、醋及新鮮香草。

她指出，豆類是新一代的超級食物。它含有極為豐富的膳食纖維，也富含蛋白質，而且最重要的是價格親民。富含蛋白質的魚類，加上能夠增加植物多樣性的各種新鮮香草，就能快速完成一份兼顧腸道健康與眼睛健康的午餐。

2.利用零碎時間做運動點心

除了飲食，斯孔德拉也強調肌力訓練的重要性。隨著年齡增長，肌肉量會逐漸減少，因此她建議高齡患者進行阻力訓練。當肌肉收縮時，身體會釋放稱為「肌肉因子」的分子，這類物質具有抗發炎作用，被認為可能對腸道健康產生正面影響。

走路固然對心血管健康非常好，但除了走路之外，也需要進行讓肌肉承受負荷的訓練。斯孔德拉強調，即使只是利用自身體重進行訓練，也能帶來相當程度的效果。

對於沒有完整時間運動的人，她則推薦「運動點心」（exercisesnack），也就是利用零碎時間進行短時間運動，打破長時間久坐的生活模式。

例如在辦公室工作，會根據當天穿著或妝容，快速做幾下開合跳或伏地挺身。換句話說，並不一定要每天安排一大段時間健身，工作期間適度起身活動、反覆刺激肌肉，也可能成為維持健康的重要策略。

「運動點心」開合跳。示意圖。（本報資料照片） 網路不用 報版用時請留示範者

醫師提醒，腸道菌相可能與年齡相關性黃斑部病變嚴重度有關，多攝取高纖全食物有助腸道健康與眼睛保護；示意圖。（圖／123RF）