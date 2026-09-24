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視力良好也可能有青光眼 高度近視、眼壓高都要留意

郭政芬
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醫師提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已有視神經受損，應定期接受...
醫師提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已有視神經受損，應定期接受眼科檢。（本報資料照片）

一名44歲林先生有高度近視，近三年健檢均被提醒眼壓偏高，約25毫米汞柱，高於正常上限21毫米汞柱，他因視力良好未進一步追蹤。近期再次被提醒眼壓異常，就醫檢查發現雙眼視野缺損均達-20 dB，確診重度青光眼。醫師進一步評估也發現他有夜間打呼及睡眠呼吸中止症，可能增加視神經受損風險。

逾半病患 初期未能察覺

台灣新竹台大分院眼科部醫師柯廷潔表示，青光眼是一種慢性視神經退化疾病，早期多無明顯症狀，許多病人即使視力正常，也可能已經出現視神經損傷或視野缺損。由於疾病進展相當隱匿，病人往往在視野明顯受損後才察覺異常，因此常被稱為「視力的小偷」。臨床估計約有五至八成病人在初期未能察覺自身罹病，往往是在健康檢查或因其他眼疾就醫時才意外發現。

柯廷潔指出，青光眼的發生與眼壓及個體視神經耐受度有關。

視神經受損 不只看眼壓

他說，眼球內房水負責維持眼內壓穩定並提供角膜與晶狀體營養，當房水排出受阻時，可能導致眼壓上升並壓迫視神經。不過，部分病人即使眼壓維持正常範圍，視神經仍可能持續受損，形成所謂的常壓型青光眼。亞洲族群此類型比例相對偏高，因此青光眼診斷不能僅依賴眼壓數值，仍需透過視神經檢查、眼底評估及視野檢查進行綜合判斷。

在治療方面，柯廷潔表示，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，但透過早期發現與持續治療，可有效延緩病程惡化。治療方式包括藥物、雷射及手術，應依病情嚴重程度進行個別化評估。對於中重度病人，手術可協助降低眼壓並延緩疾病進展。近年發展的微創導管濾泡手術，具有傷口小、恢復期較短等優點，提供病人更多治療選擇。

近視超600度 屬高風險群

柯廷潔提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常、視力良好，也可能已出現視神經受損，民眾切勿因沒有不適而忽略追蹤檢查。

他表示，高度近視超過600度、具有青光眼家族史、睡眠呼吸中止症，或長期使用類固醇藥物者，皆屬青光眼高風險族群。若健康檢查發現眼壓異常，即使沒有任何不適症狀，也應接受完整眼科檢查，包括視神經檢查、視野檢查及眼底評估。

醫師提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已有視神經受損，應定期接受...
醫師提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已有視神經受損，應定期接受眼科檢。（圖／新竹台大分院提供）

精華 FAQ

  • 因青光眼多屬慢性視神經退化疾病，初期常沒有明顯不適，視力也可能維持正常，但視神經損傷與視野缺損已在進行，因此不能只靠自覺症狀判斷。

  • 眼壓偏高是警訊，但不能單靠眼壓診斷。醫師還需綜合視神經檢查、眼底評估與視野檢查，因為有些人即使眼壓正常，也可能是常壓型青光眼。

  • 高度近視超過600度、家族有青光眼病史、患有睡眠呼吸中止症，或長期使用類固醇藥物的人都屬高風險族群；若健檢發現眼壓異常，更應完整檢查。

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