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膝痛忍10年換關節 7旬婦術後路跑 「早知道就開刀」

廖靜清
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醫師提醒，膝蓋痛到影響行走、睡眠或日常生活，恐是膝關節嚴重退化。(圖／123RF...
醫師提醒，膝蓋痛到影響行走、睡眠或日常生活，恐是膝關節嚴重退化。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

70歲許朱女士因膝關節退化多年忍痛治療，最後接受機器手臂輔助人工膝關節置換後恢復良好，甚至能參加路跑，醫師也提醒退化性關節炎應及早處理。

70歲許朱女士年輕時熱愛桌球、爬山及健走，卻因膝關節退化逐漸寸步難行，近一年甚至兩度跌倒、造成雙手骨折。保守治療多年仍未改善，今年5月接受機器手臂輔助人工膝關節置換手術，術後隔天就下床，三個月後不僅恢復正常行走，日前更挑戰台北城市路跑賽。她笑說，「早知道恢復這麼好，十年前就該開刀了」。

退化性關節炎是熟齡族常見疾病，台大醫院骨科部主任王廷明表示，臨床不少患者就醫時，關節退化已進入中晚期，原因之一就是早期症狀並不明顯。

退化初期可能只在久站、久走後膝蓋痠痛，或早晨起床感到僵硬，活動後又暫時好轉，因此常被誤認為只是老化。部分長者自行買藥忍痛，直到疼痛影響走路、睡眠甚至生活自理才求醫，恐已錯過早期介入時機。

王廷明以許朱女士為例，最初只有單側膝蓋不舒服，之後逐漸變成雙膝疼痛，但因擔心開刀，選擇保守治療長達五、六年，期間接受過上百次PRP增生療法、羊膜注射等治療，仍無法改善久站、久走疼痛。直到近一年兩度因膝關節問題跌倒、雙手骨折，才下定決心接受手術。

王廷明說，不少患者聽到換膝蓋就害怕，以為得把整個膝關節拆掉重裝。其實，人工膝關節置換主要處理磨損的關節表面，再置入人工關節組件，概念比較像牙齒裝牙套，並非整顆膝蓋換掉。

至於機器手臂輔助手術，重點則在精準。王廷明表示，透過電腦導航及機械手臂，醫師可依個別患者膝關節狀況規畫手術，術中即時確認切骨角度、位置以及下肢力線，進行個人化調整。不過，機器手臂是輔助醫師的工具，並非人人都需要使用，仍應依疼痛程度、年齡、身體狀況及關節退化程度綜合評估。

王廷明提醒，退化性關節炎並非一定要等到「痛到不能走」才處理，若膝關節反覆出現異音、容易疲累，久站、久走就疼痛，甚至開始影響睡眠與日常活動，應及早至骨科評估。尤其高齡者一旦因膝蓋無力或疼痛增加跌倒風險，可能衍生骨折及失能問題，增加長期照護的負擔。

精華 FAQ

  • 她原本因害怕開刀，長期靠保守治療撐著，但膝痛持續惡化，近一年還兩度因跌倒造成雙手骨折，才意識到再拖下去風險更高，因此決定手術。

  • 機器手臂的功能是協助醫師更精準規畫與執行手術，能即時確認切骨角度、位置與下肢力線，進行個人化調整，但是否使用仍要視病況評估。

  • 若膝蓋反覆出現異音、久站久走就痛、容易疲累，甚至影響睡眠與日常活動，就不該再忍痛拖延，應及早到骨科評估，避免跌倒與骨折等後果。

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