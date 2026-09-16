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7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

記者游振昇／台中即時報導
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光田綜合醫院江友馨醫師透過手術清除感染、發炎組織。（圖／光田醫院提供）
光田綜合醫院江友馨醫師透過手術清除感染、發炎組織。（圖／光田醫院提供）

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶至台中光田綜合醫院，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

兒童醫學部部長醫師江國樑表示，男童過去健康、無重大病史，這次病程卻進展極快。放置胸管後，雖一度有改善呼吸及退燒，但溫度始終在38、39度起伏，抗生素治療近一周後未如預期好轉，再次安排X光及電腦斷層檢查，發現胸腔內的積液，被發炎後形成的組織隔成一包一包，而胸管只能引流其中部分，感染的積液無法完全排出，病情已進一步形成「膿胸」，所以才會高燒不退。

胸腔外科醫師江友馨指出，男童此時已進展至第二期膿胸，單靠胸管引流難以完整控制感染。若持續惡化，可能進入纖維化更嚴重的第三期，感染一旦未能控制，也可能引發敗血症、休克，甚至危及生命。找出根本原因後，醫師決定採胸腔鏡肋膜剝脫術，沒想到實際進入胸腔後，情況比影像顯示更嚴重。

醫師說，男童發炎的肺部像逐漸爛掉的蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織也已壞死。手術除了清除、剝離發炎組織，也切除一小部分壞死肺組織。術後男童高燒明顯改善，在加護病房密切治療、觀察約3周，穩定後轉至普通病房，住院近一個月後返家休養。

江國樑提醒，兒童肺炎治療後「有沒有變好」是重要觀察指標，若持續高燒或出現呼吸費力、胸口凹陷，應再次就醫評估。面對快速變化的兒童重症，醫療團隊充分說明、家屬持續溝通與信任，才能共同做出下一步治療決定。

胸部X光影像說明男童肺部感染病程，紅圈處可見明顯異常變化。（圖／光田醫院提供）
胸部X光影像說明男童肺部感染病程，紅圈處可見明顯異常變化。（圖／光田醫院提供）

江友馨醫師(左)和江國樑醫師(右)共同檢視男童胸部影像，針對肺部感染、胸腔積液及...
江友馨醫師(左)和江國樑醫師(右)共同檢視男童胸部影像，針對肺部感染、胸腔積液及後續治療進行評估。圖／光田醫院提供

精華 FAQ

  • 男童先是高燒不退，之後呼吸越來越費力，甚至出現胸口凹陷，血氧也降到90%以下，最後被緊急送入加護病房治療。

  • 因為胸腔內積液被發炎組織分隔成多包，胸管只能引流部分液體，無法把感染源完全排出，病情因此進一步惡化成膿胸。

  • 醫師改以胸腔鏡肋膜剝脫術清除發炎組織，並切除少量壞死肺組織。手術後高燒明顯改善，住院觀察約3周後穩定返家。

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