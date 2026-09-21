更年期荷爾蒙治療何時開始是關鍵 這時間啟動心血管風險低27%

最新20年研究顯示，停經十年內開始荷爾蒙治療者，心血管事件風險較低，更年期前後開始治療與未治療者相比，心血管事件風險約低22%；示意圖。（圖／123RF）

熱潮紅、夜間盜汗是不少女性更年期的困擾，但荷爾蒙治療會不會增加心血管疾病 風險，也讓許多人卻步。

最新20年研究發現，更年期前後開始治療與心血管事件風險較低相關，而何時開始可能是重要關鍵。

更年期荷爾蒙治療是改善熱潮紅、夜間盜汗等血管舒縮症狀最有效的治療方式之一，但過去研究曾引發乳癌、心臟病 及中風 等安全疑慮，也讓許多女性對荷爾蒙治療有所顧忌。

近日刊登在「JAMA Internal Medicine」期刊的研究，則進一步把焦點放在一個重要問題：荷爾蒙治療對心血管的影響，是否與什麼時候開始使用有關？

研究團隊分析美國「全國女性健康研究」（SWAN）資料，納入2737名曾有熱潮紅或夜間盜汗、原先沒有心血管疾病且過去未使用更年期荷爾蒙治療的女性，利用1997至2017年的長期資料進行分析。

20年研究期間共有755人開始接受荷爾蒙治療，並發生224起致死或非致死性心血管事件。結果發現，在更年期過渡期或停經不久開始接受荷爾蒙治療的女性，與沒有開始治療者相比，心血管事件風險低約22%。

研究：黑人女性罹病風險低

進一步分析開始治療的時間，差異更加明顯。在停經十年內開始荷爾蒙治療者，心血管事件風險低約27%；停經超過十年才開始治療者，則未觀察到明確的風險降低。

這項結果呼應近年更年期醫療愈來愈受到重視的時機假說，也就是說荷爾蒙治療對心血管的影響，可能不能只問有沒有使用，還需考慮女性的年齡及距離停經多久。

研究還發現，不同族群的結果有所差異。黑人女性開始荷爾蒙治療後，觀察到的心血管事件風險低約49%；白人及其他種族或族裔女性則沒有發現明確的風險降低。

但是，研究人員強調，這些結果仍須謹慎解讀。不同族群在社經條件、醫療可近性及其他健康因素上可能存在差異。因此，不能據此認定某一族群使用荷爾蒙治療一定更能護心。

一種可能解釋與血管健康有關。隨著年齡增加及停經時間拉長，血管本身也會逐漸發生變化，因此女性在接近停經時接受荷爾蒙治療，與多年後才開始使用，可能產生不同的心血管影響。

現有臨床衛教也指出，荷爾蒙治療的風險與開始治療的年齡及時間有關。一般而言，60歲以前或停經十年內開始治療，相關風險通常較低；停經超過十年後才開始，風險評估則有所不同。不過，這並不代表所有女性都應該愈早補荷爾蒙愈好，仍需要依個人的症狀、年齡及健康狀況判斷。

雌激素搭配黃體素 保護子宮

更年期荷爾蒙治療除了改善熱潮紅、夜間盜汗，也可以改善陰道乾澀等更年期症狀，並有助於減少骨質流失。但治療同樣存在潛在風險。例如部分治療可能增加血栓、中風、膽囊疾病及乳癌等風險。

如果仍有子宮而單獨使用雌激素，也可能增加子宮內膜癌風險，因此通常需要搭配黃體素類藥物保護子宮內膜。

若曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮癌，有不明原因陰道出血、血栓病史或高度血栓風險，以及曾有中風、心肌梗塞或具有較高心血管疾病風險等情況，是否適合接受荷爾蒙治療，更應由醫師個別評估。

研究作者明確指出，這項結果不應被用來支持以更年期荷爾蒙治療預防心血管疾病。原因在於這次研究並非隨機對照試驗，而是使用長期觀察資料，透過統計方法模擬臨床試驗。