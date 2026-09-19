43歲男心臟3條冠狀動脈全堵 微創手術救了他一命

長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療後，患者的血管前後對照。（圖／台灣長安醫院提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 43歲男子三條冠狀動脈慢性完全阻塞，原需開胸繞道手術。

43歲男子三條冠狀動脈慢性完全阻塞，原需開胸繞道手術。 重點二： 醫師採分階段心導管微創治療，三次打通血管並植入塗藥支架。

醫師採分階段心導管微創治療，三次打通血管並植入塗藥支架。 重點三：特製超長支架與逆向導航技術，降低輻射、顯影劑與併發症風險。

43歲男子因反覆胸悶就醫，醫學中心查出他的心臟三條冠狀動脈左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都呈現最棘手的「慢性完全阻塞」，被告知需進行傳統鋸開胸骨的冠狀動脈繞道的大手術。後來經台灣長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險，術胸悶症狀完全消失，開心重獲新生。

面對複雜的三血管病變，患者希望能免除開胸大刀與漫長復原期，因此向盧炯睿求助。盧炯睿為他擬定「分階段打通」策略，因為分次治療能避免單次曝露過多輻射與顯影劑，能有效降低腎臟負擔與併發症 風險，讓治療更安全。最後經三次微創心導管手術依序打通三條血管並植入塗藥支架，順利完成手術。

盧炯睿說，慢性完全阻塞被公認為心導管手術中難度最高的「終極堡壘」血管因100%堵死超過數月而高度硬化與鈣化，一般導絲極難穿透，且缺乏對比劑顯影極易導致「盲打」引發穿孔危險。

其中第一階段打通左前降支最為艱鉅，團隊採用「雙側手腕同時穿刺」技術，透過對側血管注射逆向導航，並出動特殊微導管與硬導絲才精準突破硬化組織，打開這條生命線。因考量患者的血管病灶範圍極長，若按傳統做法串聯多支一般支架，重疊處容易增加再狹窄與血栓風險。因此，特別選用臨床少見、單支長達五至六公分的「特製超長型塗藥支架」，以一體成型的方式完美包覆長段病灶，減少兩支藥物支架重疊的機會，提升手術安全性與血管長期暢通率。

盧炯睿說，心血管疾病漸趨年輕化，若有胸悶、氣喘應盡早就醫。中年族群應養成定期健檢習慣，留意血壓、血脂、血糖等三高數值，遠離代謝症候群。即便必須面對複雜病灶，現今微創心導管技術已非常成熟，能提供安全免開刀的治療選擇。

長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險。（圖／台灣長安醫院提供）