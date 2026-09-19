檢出「HPV 53型」 醫：男性感染更易癌變
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台灣知名Youtuber Joeman前女友出面爆料，稱分手後檢驗發現HPV（人類乳突病毒）53型陽性，指涉遭Joeman感染，Joeman則火速拿出「全採陰」的檢驗報告。HPV雖可透過疫苗接種預防，但是HPV型別多元，在台灣現行的9價HPV疫苗可預防的型別中，尚不包括HPV 53型。
以台灣為例，HPV流行型別為52、58型，根據台灣癌症基金會衛教資訊，HPV疫苗依可預防型別數量，分為2價、4價、9價。所有疫苗均無法預防HPV53型，不過，HPV53型不在高危險型別之列，國際癌症研究組織歸類為第2B級致癌物，也就是可能致癌，但仍需進一步研究。
台灣東元綜合醫院婦產科主任吳瓊惠指出，據美國疾管局數據，自HPV疫苗全面推廣後，14至19歲年輕族群的HPV感染率大幅下降達88%，她從近年來的診斷經驗中發現，主動篩檢的民眾感染HPV16與18型的比率已大幅降低，主因是台灣國健署自2025年開始針對35、45、65歲的女性提供免費的HPV檢測，期望可透過此項大型公衛資料進一步觀察HPV疫苗在台灣本土的公衛效益。
吳瓊惠指出，HPV病毒具有高度的傳染性與環境生存力，除性接觸傳染外，日常生活中若不慎接觸到帶有病毒的傷口、黏膜、體液或共用高頻率接觸的私密生活用品，都有微小機率造成病毒擴散。
吳瓊惠表示，男性生理構造在感染HPV後，人體自然產生抗體的比率極低，清除病毒能力較女性弱，更容易持續感染，引發慢性發炎、細胞癌變，因此，男性接種HPV疫苗更為重要。
民眾會詢問「已經感染HPV，打疫苗還有用嗎？」吳瓊惠說，即使HPV檢測呈陽性，或子宮頸抹片出現異常，也不代表疫苗完全失去保護價值，因為感染某一型HPV，不等於已感染疫苗涵蓋的所有型別，疫苗仍可能對其他尚未感染的型別提供防護。
因為相關當事人檢出HPV 53型陽性，引發外界關注；但台灣現行2價、4價與9價疫苗都不涵蓋這個型別，因此無法直接預防HPV 53型感染。 醫師指出，男性感染後自然產生抗體的比例較低，清除病毒能力也較弱，因此更容易持續感染，進一步造成慢性發炎與細胞癌變，所以接種疫苗更重要。 醫師表示仍有用，因為感染某一型HPV，不代表已感染所有疫苗涵蓋型別；若尚未感染其他型別，疫苗仍可能提供額外防護，降低後續感染風險。
精華 FAQ
因為相關當事人檢出HPV 53型陽性，引發外界關注；但台灣現行2價、4價與9價疫苗都不涵蓋這個型別，因此無法直接預防HPV 53型感染。
醫師指出，男性感染後自然產生抗體的比例較低，清除病毒能力也較弱，因此更容易持續感染，進一步造成慢性發炎與細胞癌變，所以接種疫苗更重要。
醫師表示仍有用，因為感染某一型HPV，不代表已感染所有疫苗涵蓋型別；若尚未感染其他型別，疫苗仍可能提供額外防護，降低後續感染風險。
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