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眼壓異常確診重度青光眼 醫示警：台23.3%病人未滿50歲

記者郭政芬／新竹即時報導
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新竹台大分院眼科部醫師柯廷潔提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已...
新竹台大分院眼科部醫師柯廷潔提醒，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常，也可能已有視神經受損，應定期接受眼科檢。（新竹台大分院提供）

台灣新竹44歲林先生有高度近視，近3年健檢均被提醒眼壓偏高，約25毫米汞柱，高於正常上限21毫米汞柱，因視力良好未進一步追蹤。近期再次被提醒眼壓異常，就醫檢查發現雙眼視野缺損均達-20 dB，已屬重度，確診重度青光眼。進一步評估也發現他有夜間打呼及睡眠呼吸中止症，可能增加視神經受損風險。

新竹台大分院眼科部醫師柯廷潔表示，青光眼是一種慢性視神經退化疾病，早期多無明顯症狀，許多病人即使視力正常，也可能已經出現視神經損傷或視野缺損。由於疾病進展相當隱匿，病人往往在視野明顯受損後才察覺異常，因此常被稱為「視力的小偷」。臨床估計約有5至8成病人在初期未能察覺自身罹病，往往是在健康檢查或因其他眼疾就醫時才意外發現。

柯廷潔指出，青光眼的發生與眼壓及個體視神經耐受度有關。眼球內房水負責維持眼內壓穩定並提供角膜與晶狀體營養，當房水排出受阻時，可能導致眼壓上升並壓迫視神經。不過，部分病人即使眼壓維持在正常範圍，視神經仍可能持續受損，形成所謂的常壓型青光眼。亞洲族群此類型比例相對偏高，因此青光眼診斷不能僅依賴眼壓數值，仍需透過視神經檢查、眼底評估及視野檢查進行綜合判斷。

在治療方面，柯廷潔表示，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，但透過早期發現與持續治療，可有效延緩病程惡化。治療方式包括藥物、雷射及手術，應依病情嚴重程度進行個別化評估。對於中重度病人，手術可協助降低眼壓並延緩疾病進展。近年發展的微創導管濾泡手術，具有傷口小、恢復期較短等優點，提供病人更多治療選擇。

根據衛生福利部統計，截至2024年底，全台青光眼病人已超過52.5萬人，其中50歲以下病人占23.3%，約每4名病人就有1人未滿50歲，青光眼早期多無明顯症狀，即使眼壓正常、視力良好，也可能已出現視神經受損，民眾切勿因沒有不適而忽略追蹤檢查。

柯廷潔提醒，高度近視超過600度、具有青光眼家族史、睡眠呼吸中止症，或長期使用類固醇藥物者，皆屬青光眼高風險族群。若健康檢查發現眼壓異常，即使沒有任何不適症狀，也應接受完整眼科檢查，包括視神經檢查、視野檢查及眼底評估。

精華 FAQ

  • 他因高度近視且長期健檢發現眼壓約25毫米汞柱卻未追蹤，近期就醫後檢出雙眼視野缺損達-20 dB，代表視神經已明顯受損，因此確診重度青光眼。

  • 因為部分病人即使眼壓在正常範圍，視神經仍可能持續退化，形成常壓型青光眼；是否罹病仍需綜合視神經檢查、眼底評估與視野檢查判斷。

  • 高度近視超過600度、青光眼家族史、睡眠呼吸中止症、長期使用類固醇者都屬高風險；若健檢發現眼壓異常，即使沒症狀也應盡快做完整眼科檢查。

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