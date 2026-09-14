我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

OpenAI奧特曼再喊AI煞車：放慢不是停止 最大難題是中國

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區...
一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

一名37歲男子頭髮越來越少，加上其父親已禿頭，擔心自己也有雄性禿而求診。經抽血檢驗，確定掉髮主因是體內的鋅濃度不足，醫師建議他多吃含鋅食物，6周後回診，患者已回復到掉髮前的髮量。台灣澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，因掉髮求診患者中，約三成是體內缺鋅造成。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，患者身材正常，沒有過瘦或過胖，但頭頂髮量的確較稀疏且頭髮變細，並呈現M型髮線等雄性禿特徵。經抽血檢驗，發現患者血液的鋅濃度偏低，血液的含鋅濃度約為正常值下限的85％，診斷為體內鋅含量過低，引起的明顯掉髮。

柯偉立說，頭髮結構有9成是蛋白質（角蛋白），如果缺鋅會影響頭髮角蛋白的合成，導致頭髮生長變慢、髮絲變細、脆弱易斷，甚至引發落髮。缺鋅造成的掉髮表現，在外觀上容易與常見的雄性禿與休止期落髮混淆，需要抽血檢驗才能確定是否為缺鋅引起的髮量減少。

他說，經在與患者討論後，建議他先調整飲食習慣，多攝取含鋅量較高的食物種類，並輔以補充含鋅的保健產品。患者6周後回診時，髮量回復到未出現掉髮困擾前的髮量，血液鋅濃度回到正常值。且由於未使用治療雄性禿的外用與口服藥物，因此可確定其掉髮是體內鋅濃度不足造成的。

柯偉立說，人體需要攝取含鋅的食物才能維持合宜的體內的鋅濃度，少數患者會因長期腹瀉而促使鋅流失。現代社會食物來源雖無虞，缺鋅往往是因不當的節食，以及攝取的食物種類的鋅含量長期偏少。久而久之，身體得不到足夠鋅的補充，身體就可能出現因缺鋅造成的疾病。

他說，確診為缺鋅的患者，首要的改善是多攝取含鋅量高的食物，例如牡蠣、生蠔、蚵仔、牛肉與南瓜子等，也可向營養師諮詢含鋅食物的補充。嚴重缺鋅的患者除了食物補充外，尚可在醫師評估後，同時補充含鋅的合格保健品，以加速體內鋅濃度的提升。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立。（澄清醫院中港院區提供）
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立。（澄清醫院中港院區提供）

精華 FAQ

  • 他頭頂髮量變少、頭髮變細，且有M型髮線，又因父親已禿頭，擔心自己也罹患雄性禿，因此前往皮膚科求診檢查。

  • 醫師安排抽血檢驗，發現他的血液鋅濃度低於正常值下限，且未使用治療雄性禿的藥物，配合補鋅後髮量回復，因此判定是缺鋅所致。

  • 可先多攝取含鋅較高的食物，如牡蠣、生蠔、蚵仔、牛肉與南瓜子；若缺鋅較嚴重，則可在醫師評估後搭配合格鋅保健品補充。

上一則

反向鬧鐘提醒「該準備睡覺了」 有助中年女性改善睡眠

下一則

眼壓異常確診重度青光眼 醫示警：台23.3%病人未滿50歲

延伸閱讀

悶熱環境下工作狂流汗 48歲男低血鉀險喪命

悶熱環境下工作狂流汗 48歲男低血鉀險喪命
味蕾隨年齡改變 愈老愈愛吃甜食 醫師建議用天然莓果、優格代替

味蕾隨年齡改變 愈老愈愛吃甜食 醫師建議用天然莓果、優格代替
想感冒快點好 鋅含片比維他命C更有效

想感冒快點好 鋅含片比維他命C更有效
醫藥／男人又累又胖沒精神 恐睪固酮低下

醫藥／男人又累又胖沒精神 恐睪固酮低下

熱門新聞

腦中風學會理事長陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。飛機座位示意圖，與本新聞無關。取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur

福華接班人腦中風驟逝 醫：搭機「3事」恐讓血壓劇烈波動

2026-09-06 16:30
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。（台北慈濟醫院提供）

孩子長期鼻塞別只當過敏 醫：恐影響睡眠、注意力與顏面發育

2026-09-08 04:56
台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，透過飲食、運動、行為調整，必要時搭配藥物或其他治療，才能真正做到「減脂不減健康」。（記者廖靜清／攝影）

「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用 醫：科學減脂避免掉肌肉

2026-09-06 18:10
營養師分享改善吃飯順序，不用戒白飯，就能更好控制血糖的方式。 (示意圖／AI生成)

控制血糖不用戒白飯 營養師揭入口順序是關鍵

2026-09-07 22:10
專家指出酸櫻桃、芒果、熟香蕉與奇異果含天然褪黑激素，有助睡前放鬆助眠，睡前並要少看藍光、搭配蛋白質或好油脂，更能穩定睡眠；示意圖。（圖／123RF）

睡不著不用狂吞褪黑激素 4水果可助眠

2026-09-07 02:00
許多人擔心一喝水就排尿，代表身體留不住水。 示意圖／AI生成

一喝水就想尿尿 腎臟不好？醫師搖頭：更需注意4情況

2026-09-11 18:33

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場