37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

一名37歲男子頭髮越來越少，加上其父親已禿頭，擔心自己也有雄性禿而求診。經抽血檢驗，確定掉髮主因是體內的鋅濃度不足，醫師建議他多吃含鋅食物，6周後回診，患者已回復到掉髮前的髮量。台灣澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，因掉髮求診患者中，約三成是體內缺鋅造成。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，患者身材正常，沒有過瘦或過胖，但頭頂髮量的確較稀疏且頭髮變細，並呈現M型髮線等雄性禿特徵。經抽血檢驗，發現患者血液的鋅濃度偏低，血液的含鋅濃度約為正常值下限的85％，診斷為體內鋅含量過低，引起的明顯掉髮。

柯偉立說，頭髮結構有9成是蛋白質（角蛋白），如果缺鋅會影響頭髮角蛋白的合成，導致頭髮生長變慢、髮絲變細、脆弱易斷，甚至引發落髮。缺鋅造成的掉髮表現，在外觀上容易與常見的雄性禿與休止期落髮混淆，需要抽血檢驗才能確定是否為缺鋅引起的髮量減少。

他說，經在與患者討論後，建議他先調整飲食習慣，多攝取含鋅量較高的食物種類，並輔以補充含鋅的保健產品。患者6周後回診時，髮量回復到未出現掉髮困擾前的髮量，血液鋅濃度回到正常值。且由於未使用治療雄性禿的外用與口服藥物，因此可確定其掉髮是體內鋅濃度不足造成的。

柯偉立說，人體需要攝取含鋅的食物才能維持合宜的體內的鋅濃度，少數患者會因長期腹瀉而促使鋅流失。現代社會食物來源雖無虞，缺鋅往往是因不當的節食，以及攝取的食物種類的鋅含量長期偏少。久而久之，身體得不到足夠鋅的補充，身體就可能出現因缺鋅造成的疾病。

他說，確診為缺鋅的患者，首要的改善是多攝取含鋅量高的食物，例如牡蠣、生蠔、蚵仔、牛肉與南瓜子等，也可向營養師諮詢含鋅食物的補充。嚴重缺鋅的患者除了食物補充外，尚可在醫師評估後，同時補充含鋅的合格保健品，以加速體內鋅濃度的提升。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立。（澄清醫院中港院區提供）