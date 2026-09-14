想咳咳不出、想吞吞不掉 醫揭「喉球症」焦慮失眠加劇

衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師翁群超提醒，喉嚨異物感不能直接歸因於心理因素，仍要排除真正咽喉、喉部及食道疾病。必要時可接受耳鼻喉科檢查及鼻咽喉內視鏡。(記者謝進盛／翻攝)

有些人常感覺喉嚨卡卡，想咳咳不出、想吞吞不掉如此反覆著。醫師表示，出現如此喉嚨異物感，患者可能罹患喉球症（Globus pharyngeus），恐讓焦慮失眠 加劇，建議應速診治。

台灣衛福部新營醫院精神科醫師曾秉濤指出，這類反覆出現的喉嚨異物感，可能是喉球症，患者常因「一直卡著」而反覆吞口水、清喉嚨，甚至擔心是不是喉癌，越擔心反而越不舒服。

他表示，喉球症不是「想太多」，而是真實存在的身體感受。研究顯示，喉球症與焦慮及睡眠問題具有明顯關聯。一項針對3,006名成人研究發現，喉球症終生盛行率約21.5%；有喉球症者的焦慮比例達39.8%，高於無喉球症者的22.3%，睡眠障礙則為23.7%，也高於對照組的13.6%。

新營醫院耳鼻喉科醫師翁群超提醒，喉嚨異物感不能直接歸因於心理因素，首先仍要排除真正的咽喉、喉部及食道疾病。必要時可接受耳鼻喉科檢查及鼻咽喉內視鏡。

翁群超更表示，有些患者因為覺得卡住而不停清喉嚨、乾吞口水，反而可能增加局部刺激與緊繃。可透過補充水分、減少清喉嚨、呼吸及喉頸放鬆，必要時接受語言治療，降低喉部張力。

曾秉濤也指出，長期焦慮、壓力與睡眠不足，可能提高大腦對身體訊號的敏感度，形成「喉嚨卡卡→擔心生病→更注意喉嚨→更加緊繃→睡不好→症狀加劇」的循環。

他指出，2026年最新系統性回顧分析15項研究、784名成人，指出中樞作用藥物及結構化心理治療對功能性喉球症具有治療潛力，但研究證據仍有限，需更多大型研究確認。因此，抗焦慮藥並非喉球症的特效藥，應由醫師依患者是否合併焦慮、失眠等情況個別評估。