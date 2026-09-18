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8旬老翁「求快感」把熱熔膠條塞進尿道 卡住3天才就醫

謝進盛
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泌尿科醫師陳建升說，若異物卡在尿道，切勿自行拔除，應速就醫。（記者謝進盛／翻攝）
泌尿科醫師陳建升說，若異物卡在尿道，切勿自行拔除，應速就醫。（記者謝進盛／翻攝）

八旬老翁因逾三天解尿困難急求診，醫師診治，原來老翁將長約五公分的熱熔膠強塞入尿道阻塞，經醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械將異物取出，化解老翁「尿事」問題。

台灣衛福部新營醫院泌尿科醫師陳建升說，原來，老翁曾多次將熱熔膠塞入尿道取得快感，以前都是立刻就取出，這一次睡著後忘記，翌日一早起床，發現熱熔膠擠不出來了，連試三天都失敗，只好難為情來就醫。

經醫師使用尿道內視鏡探查後發現，老翁的遠端尿道有明顯狹窄，在中段尿道有一白色長條形棒狀異物，推測該棒狀異物應該是推過頭，卡在尿道狹窄處後方，無法順利擠出。所幸醫師利用尿道擴張與尿道內視鏡器械順利將異物取出。

陳建升表示，類似案例在臨床上並非罕見，異物種類包羅萬象如電線、筆芯、髮夾，甚至泥鰍等，此行為暗藏許多泌尿道損傷的風險，例如泌尿道感染，血尿，排尿困難，尿道狹窄，急性尿液滯留，以及膀胱破裂等等。若異物卡在尿道深處或已經滑入膀胱內部，外表又過於光滑不易取出時，就可能要切開膀胱才能拿出。

陳建升也指出，家中若有長者發生此類行為，背後原因還要考慮是否有認知功能退化（如失智症），或是誤信偏方以為能緩解尿失禁、頻尿等泌尿道症狀。若發現長輩經常頻尿、排尿疼痛或有不明原因的血尿，應主動關心並帶其就醫。若異物卡在尿道，切勿自行盲目拔除，造成尿道黏膜撕裂傷，甚至讓異物愈陷愈深，應立即就醫求助，由專業泌尿科醫師評估處置。

精華 FAQ

  • 他把約5公分長的熱熔膠強塞入尿道後，連續3天都無法順利解尿，才因排尿困難與不適前往醫院求診。

  • 醫師先以尿道內視鏡確認異物位置，發現尿道遠端有狹窄，便配合尿道擴張與內視鏡器械，成功將熱熔膠取出。

  • 可能引發泌尿道感染、血尿、排尿困難、尿道狹窄、急性尿滯留，甚至膀胱破裂；若異物太深或太滑，還可能需要手術取出。

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