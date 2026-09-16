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手腳突然沒力… 「躺著休息」錯過黃金搶救時間

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腦中風搶救分秒必爭，關鍵在於儘早讓阻塞的血管恢復暢通。示意圖。(圖／123RF)
腦中風搶救分秒必爭，關鍵在於儘早讓阻塞的血管恢復暢通。示意圖。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：七十多歲患者突發右側無力與失語，及時送醫後確診為左側中大腦動脈阻塞。
  • 重點二：醫師評估符合條件後立即動脈取栓，成功恢復血流且幾乎未留下神經缺損。
  • 重點三：腦中風搶救分秒必爭，出現FAST症狀應立刻就醫，勿只躺著觀察。

一名七十多歲的病人，某天晚上突然右手、右腳使不上力，連話都說不出來。所幸同行友人警覺，立即將他送醫。經電腦斷層與血管攝影檢查，確認為左側中大腦動脈阻塞，符合治療條件後，醫師隨即施行動脈取栓；血管恢復暢通後，病人恢復良好，幾乎沒有留下神經功能缺損，順利重返崗位。

延誤送醫 恐錯失取栓時機

恩主公醫院放射科主任、神經介入醫師羅兆寶提醒，許多病人被耽誤，往往是因為家人一開始只讓長輩「躺著休息、看看會不會好」，白白錯過黃金搶救時間，送到醫院時常已超出取栓的時間窗。

羅兆寶主任進一步指出，腦組織一旦因缺血造成不可逆的損傷，即使之後重新打通血管，功能也未必能完全恢復；越早恢復腦部血流，越有機會保住尚未壞死的腦組織。

血管阻塞可評估動脈取栓　能否治療仍須綜合病況判斷

羅兆寶主任說明，動脈取栓是經由動脈放置抽吸導管或支架，直接把血塊從阻塞的血管中取出，是一種機械式打通血管的方式。至於採取取栓、靜脈血栓溶解，或兩者搭配的銜接治療，仍須依發作時間、影像檢查、出血風險及病人整體狀況綜合評估。

腦中風搶救需要急診、影像檢查及導管室緊密銜接。羅兆寶主任強調，若院外已有完整影像資料，醫療團隊亦可據此加速後續評估與處置，全力爭取治療時間。

年齡越大，中風風險越高。羅兆寶主任點名，有三高（高血壓、糖尿病、高血脂）者屬高風險族群；心律不整，以及有中風病史或家族史者，也應特別留意；若醫師已開立預防血栓藥物，應依醫囑規律服用。

出現FAST症狀 別再觀察

羅兆寶主任提醒，一旦出現「FAST」警訊——臉部歪斜（Face）、手臂無力（Arm）、口齒不清（Speech），就要把握時間（Time）立刻就醫。他呼籲，碰到這些症狀，不要猶豫，立刻送醫，讓醫師判斷。

部分民眾遇到急性腦血管疾病，會想把患者送往都會區的大醫院，其實反而造成因路程拉長而錯失搶救時間的風險。羅兆寶主任提醒，腦中風搶救分秒必爭，關鍵在於儘早讓阻塞的血管恢復暢通；民眾若能就近接受評估、及早由醫療團隊判斷與處置。（本文由「健康醫療網」提供）

精華 FAQ

  • 因為同行友人發現他右手、右腳無力且無法說話後，立刻送醫，檢查確認是左側中大腦動脈阻塞，且符合治療條件，醫師迅速進行動脈取栓，及時恢復腦部血流。

  • 因為腦組織缺血後會快速受損，若先拖延觀察，可能讓病人超出動脈取栓的時間窗，即使之後打通血管，功能也未必能完全恢復，反而錯過黃金搶救時機。

  • 若出現FAST警訊，包括臉部歪斜、手臂無力、口齒不清，就要立刻把握時間就醫；尤其有三高、心律不整、中風病史或家族史者，更應提高警覺。

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