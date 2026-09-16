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走路會喘、下肢水腫 心腎衰竭警訊別輕忽

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醫師指出，心臟、腎臟與血糖看似不同的健康問題實則牽一髮動全身，長期控制不佳極易形...
醫師指出，心臟、腎臟與血糖看似不同的健康問題實則牽一髮動全身，長期控制不佳極易形成心腎代謝症候群。示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：走路喘、下肢水腫可能是心衰竭與腎病警訊。
  • 重點二：心腎代謝症候群與三高相關，需監測5大健康指標。
  • 重點三：糖尿病與高血壓、高血脂易互相惡化，及早介入可降風險。

許多民眾走沒幾步路就氣喘吁吁或發現雙下肢水腫，往往誤以為只是年紀大體力變差，其實這可能是心臟衰竭與慢性腎臟病悄悄找上門的警訊。

長庚決策委員會主任委員程文俊指出，心臟、腎臟與血糖看似不同的健康問題實則牽一髮動全身，長期控制不佳極易形成心腎代謝症候群。基隆長庚心臟內科系主任楊甯貽醫師提醒，這類症狀往往是長期三高累積的結果，若未及早介入，未來併發心衰竭、心肌梗塞甚至中風的風險將大幅增加，民眾應提高警覺。

防心衰竭 留意5大指標

楊甯貽表示，臨床上常見具備慢性腎臟病與高血脂病史的族群，平時未覺異常卻突發心衰竭。心臟衰竭常與代謝異常同時存在，民眾應密切監測五個核心健康數字：

1.血壓。

2.血糖或糖化血色素。

3.血脂。

4.腰圍與體重。

5.腎功能與尿蛋白。

若日常生活中發現走路越來越喘、平躺會喘、體重短期快速增加，或尿量明顯減少，應盡速尋求醫療協助，及早檢查才能防範病情惡化。

林口長庚新陳代謝科主任劉鳳炫指出，臨床上常見中壯年族群平時無明顯不適，僅發現腰圍逐漸變粗或體重增加，健檢才驚覺空腹血糖偏高且符合代謝症候群。糖尿病並非一夕形成，糖尿病前期正是身體發出的關鍵警訊，也是最有機會介入管理的黃金時機。建議及早改善飲食習慣、維持規律運動並減少5%至10%的體重，必要時配合適當藥物輔助，可降低後續發展為糖尿病、心肌梗塞及慢性腎臟病的風險。

糖尿病不只影響血糖，可能同時侵蝕心臟與腎臟，形成「糖心腎症候群」。示意圖。(圖／...
糖尿病不只影響血糖，可能同時侵蝕心臟與腎臟，形成「糖心腎症候群」。示意圖。(圖／123RF)

忽略飲食控制 引發併發症

基隆長庚新陳代謝科主任周桂美強調，現代糖尿病臨床處置，已從單純降血糖進展為全面的器官保護，必須同步兼顧心臟、腎臟及血管健康。若患者自認無不適，而忽略飲食控制，極易引發糖尿病視網膜病變合併出血。

為及早發現併發症，患者應每三個月檢測糖化血色素，並至少每年接受以下檢查：1.眼底檢查。2.尿液白蛋白。3.腎功能檢查。4.足部神經評估。5.血脂檢查。

林口長庚腎臟科黃文宏醫師說，部分糖尿病合併高血壓患者因飲食不當攝取過量水果導致血糖惡化，常伴隨嚴重蛋白尿與腎功能衰退，經調整飲食及藥物治療後，在部分情況下能觀察到數值差異。糖尿病會損傷全身血管導致腎臟過濾功能下降，高血壓會增加心肺負擔，高血脂則促使血管硬化阻塞，三者形成惡性循環。

腎病早期幾乎無症狀，出現水腫與疲倦時往往已受損。

林口長庚心臟內科陳俊吉醫師分享臨床案例，一名68歲女性因糖尿病足傷口感染，左小腿傷口持續三個月不易癒合，轉診後發現左小腿血管阻塞且腎功能不佳。住院期間患者併發呼吸喘與肺積水，經心導管檢查確認心臟三條冠狀動脈皆有阻塞。內外科團隊評估後，先以周邊動脈導管手術打通腿部血管以控制感染，後續再進行心臟繞道手術。

做好日常血壓、體重控制

陳俊吉提醒，糖尿病、腎臟病與心血管疾病經常同時存在，健康管理不能只針對單一疾病，必須同步落實血糖、腎臟及心血管的綜合保護。

民眾應從日常血壓、血糖、血脂、體重及腎功能等基本指標著手，透過健康飲食與規律作息及早發現異常。確實掌握預防與介入時機，才能有效降低心臟與腎臟病變風險，穩健守護健康下半場。

（本文由「健康醫療網」提供）

平躺會喘別輕忽。示意圖。（圖／123RF）
平躺會喘別輕忽。示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 這些症狀不一定只是體力變差，也可能是心臟衰竭或慢性腎臟病的早期警訊，若合併三高或體重快速增加，更應儘速就醫檢查。

  • 包括血壓、血糖或糖化血色素、血脂、腰圍與體重，以及腎功能與尿蛋白；這些指標有助及早發現心腎代謝異常。

  • 應控制飲食、規律運動並減重5%至10%，同時每3個月驗糖化血色素，至少每年做眼底、尿蛋白、腎功能、足部神經與血脂檢查。

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