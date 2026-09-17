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免動刀 放射手術沒傷口 也不需全身麻醉

蕭輔仁／台大醫院外科部主治醫師
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開刀示意圖，非新聞當事人。(圖/AI生成)
開刀示意圖，非新聞當事人。(圖/AI生成)

「李大哥，您腦部有一顆腫瘤。」55歲李先生腦中立刻浮現開顱、全身麻醉與漫長的復原期，焦急地詢問是否還有其他治療方法。隨著醫療進步，顱內或脊椎腫瘤不一定只能傳統開刀，對於害怕手術或身體狀況不適合動刀的病人，可考慮選擇「立體定位放射手術」（Stereotactic radiosurgery, SRS）。

立體定位放射手術是以高能量放射線取代手術刀，治療時沒有傷口、不流血，通常不需全身麻醉，感染風險較低。與一般放射治療相比，它採小範圍、單次或少次、高劑量照射，能較精準避開周邊正常腦組織。醫師是從不同方向將多道射線集中於病灶中心，使腫瘤接受高劑量照射，周邊組織劑量則快速下降，達到定點治療效果。

早期加馬刀常需用金屬頭框固定於頭骨，容易讓病人緊張不適。台灣台大醫院使用電腦刀，是將小型直線加速器裝在靈活機械手臂上，並搭配兩台交叉X光攝影機，即時校正位置。治療顱內病灶時，只需配戴量身製作的網罩，不必釘頭框；少了頭框限制，也能治療脊椎及身體其他部位。部分較大或靠近重要神經的腫瘤，可分次照射，讓正常組織有修復時間。多數病人不需住院或鎮靜麻醉，治療後即可返家。

電腦刀常用於轉移性腦瘤、良性腦瘤、腦動靜脈畸形、三叉神經痛及脊椎轉移癌。良性腦瘤包括較小的聽神經瘤、顱底腦膜瘤及腦下垂體瘤；深部且較小的腦動靜脈畸形也較適合。

三叉神經痛通常先以藥物治療，若效果不佳、副作用難耐，或不適合顯微血管減壓術，可考慮放射手術。脊椎轉移癌若曾接受傳統放療後復發，或病灶僅局限一至兩節脊椎，也可能適用。

不過電腦刀並非人人都適合，也不能完全取代開顱手術。不同疾病、腫瘤大小與位置，以及病人的身體、心理和家庭狀況，都會影響治療選擇。

放射手術與外科手術是互補關係，須由神經外科、放射腫瘤科醫師及醫學物理師共同評估，精確畫出治療範圍、計算放射劑量，再量身規畫安全療程。

精華 FAQ

  • 它以高能量放射線取代手術刀，治療時沒有傷口、較少出血，通常也不需全身麻醉，感染風險較低，病人多可在治療後直接返家。

  • 電腦刀利用小型直線加速器與交叉X光即時校正位置，從多方向把射線集中到病灶中心，使腫瘤接受高劑量照射，同時讓周邊正常組織受損更少。

  • 轉移性腦瘤、較小的良性腦瘤、深部腦動靜脈畸形、三叉神經痛及部分脊椎轉移癌都可能適用，但仍要由神經外科、放射腫瘤科與醫學物理師共同評估。

腫瘤

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