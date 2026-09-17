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難治型黃斑裂孔 羊膜+PRP助修復

記者王思慧
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門諾醫院眼科醫師何明山將醫療用人體羊膜，結合自體濃縮血小板血漿（PRP）應用於難...
門諾醫院眼科醫師何明山將醫療用人體羊膜，結合自體濃縮血小板血漿（PRP）應用於難治型黃斑裂孔手術，達成許多成功康復案例。(圖／門諾醫院提供)

台灣花蓮門諾醫院眼科近年將醫療用人體羊膜，結合自體濃縮血小板血漿（PRP）應用於難治型黃斑裂孔手術，38歲男子因視網膜中央破洞，歷經兩次手術仍未癒合，視力持續受影響，醫師採用創新手術方式後，術後檢查顯示巨大裂孔成功閉合。

門諾醫院眼科醫師何明山表示，黃斑部位於視網膜正中央，是影響精細視力最重要的區域，一般黃斑裂孔約400微米，超過800微米即屬大型裂孔，而一名38歲高雄患者因合併夜盲症，黃斑裂孔竟超過2100微米，遠超一般大型裂孔範圍，修復難度極高。

該名患者先前已在外院接受兩次手術，但裂孔仍未癒合，植入羊膜也發生移位，何明山評估，若沿用傳統方式再度手術，失敗風險仍高，因此查閱國際文獻後，發現僅有少數超過2000微米巨大黃斑裂孔以PRP輔助手術成功閉合的案例，決定嘗試將PRP導入治療。

何明山指出，PRP是利用患者自體血液離心後取得富含血小板及生長因子的血漿，可促進組織修復與再生，手術中先將人體羊膜放置於裂孔底部作為「生物支架」，再加入PRP營造有利修復環境，讓視網膜組織有機會重新生長與癒合，而非單純以材料填補破洞。

除上述病例外，另一名高度近視患者，黃斑裂孔達1007微米，先前兩度手術失敗，接受羊膜結合PRP治療後，術後OCT顯示裂孔已完全閉合。

另有一名68歲、近視超過1000度的聽障患者，因右眼巨大黃斑裂孔求診，在手語翻譯員協助下完成治療，患者同步接受白內障手術，術後近兩個月追蹤顯示裂孔完整修復，視力也明顯改善。

何明山表示，羊膜結合PRP為巨大、復發或傳統手術失敗的黃斑裂孔提供新的治療選擇，但並非所有患者都適用，仍須依裂孔大小、視網膜狀況、高度近視程度及過去手術史進行評估。若民眾出現看東西變形、線條扭曲，或視野中央持續模糊、出現黑影等症狀，應及早接受眼底及OCT檢查，把握治療時機。

高度近視患者術前影像顯示，黃斑部出現約1007微米大型裂孔。(圖／門諾醫院提供)
高度近視患者術前影像顯示，黃斑部出現約1007微米大型裂孔。(圖／門諾醫院提供)

患者術後影像顯示，原本大型黃斑部裂孔已明顯閉合，視網膜逐漸恢復貼合。(圖／門諾醫...
患者術後影像顯示，原本大型黃斑部裂孔已明顯閉合，視網膜逐漸恢復貼合。(圖／門諾醫院提供)

精華 FAQ

  • 醫師先以人體羊膜作為裂孔底部的生物支架，再加入患者自體PRP營造修復環境，促進視網膜組織重新生長與癒合，而不是只用材料填補破洞。

  • 一名38歲男子黃斑裂孔超過2100微米，曾兩次手術失敗，改採羊膜加PRP後成功閉合；另有高度近視患者與68歲聽障患者也都在術後確認修復。

  • 這項療法主要適用於巨大、復發或傳統手術失敗的黃斑裂孔患者，但仍要依裂孔大小、視網膜狀況、高度近視程度及既往手術史由醫師評估。

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