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深呼吸導致胸痛喘不過氣+頸部出現「捏氣泡紙」聲 醫揪罕見縱膈腔氣腫

記者廖靜清／台北即時報導
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一名13歲男童在學校跟著老師進行深呼吸放鬆練習，吸飽氣後不久突然胸悶、胸痛、呼吸...
一名13歲男童在學校跟著老師進行深呼吸放鬆練習，吸飽氣後不久突然胸悶、胸痛、呼吸喘，就醫檢查發現，空氣跑進縱膈腔。（書田診所提供）

深呼吸原本可放鬆身心，沒想到竟誘發罕見的「縱膈腔氣腫」。一名13歲男童在學校跟著老師進行深呼吸放鬆練習，吸飽氣後不久突然胸悶、胸痛、呼吸喘，就醫發現，空氣不僅跑進縱膈腔，還一路竄到頸部及上肢皮下。醫師研判，男童可能有未被發現的輕度氣喘，加上深度吸氣、閉氣造成胸腔壓力變化，導致肺泡氣體漏出。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，這名男童在學校突然胸悶、呼吸不順，胸口幾處固定位置疼痛，當天就醫服用止痛藥仍未改善，隔天再次求診。檢查除了發現肋間多處壓痛、輕微喘鳴，心臟聽診還出現與心跳同步的特殊聲響。另外，觸摸頸部、上臂及前臂時，竟傳出類似「捏氣泡紙」的劈啪聲。

胸部X光檢查顯示，男童出現「縱膈腔氣腫」合併「皮下氣腫」，隨即被轉送急診。接受氧氣治療約2個多小時後，胸悶及呼吸不適逐漸緩解，影像也未見惡化，返家休養後持續改善。追查原因才發現，個案有氣喘家族史，過去症狀並不明顯，但回診時仍可聽到輕微喘鳴，臨床研判可能有輕度氣喘。

蘇軏指出，縱膈腔位於兩側肺臟之間，當肺泡受到壓力變化影響，氣體可能沿著肺部組織間隙進入縱膈腔。氣體若繼續往外擴散，還可能跑到胸壁、頸部甚至上肢皮下，形成皮下氣腫，因此觸摸時會有像捏氣泡紙般的特殊聲響。

若氣體聚集在胸骨後方，受到心臟跳動擠壓，醫師以聽診器還可能聽見與心跳同步的「Hamman’s sign」，成為縱膈腔氣腫的重要臨床線索。男童發病當天，老師曾帶全班做深呼吸放鬆，吸氣到最飽並閉氣後，約5至10分鐘就開始胸悶不適。

蘇軏說，自發性縱膈腔氣腫相當少見，常見表現包括突然胸痛、胸悶、呼吸喘及呼吸困難。多數患者病程良性，經氧氣、止痛、休息及觀察後，通常數天內可逐漸恢復。但少數患者可能併發氣胸，因此突發胸痛、胸悶或呼吸困難，不能只當成肌肉拉傷或「喘一下就好」。

蘇軏提醒，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，也應注意背後是否藏有氣喘，尤其有氣喘家族史，或平時反覆咳嗽、喘鳴、運動後胸悶的孩子，更應評估氣喘控制狀況。在急性發作期間應依醫囑治療，並暫時避免提重物、劇烈運動、用力憋氣等可能使胸腔壓力突然升高的動作。若確診氣喘，更應規律治療、做好長期控制，降低再次發生縱膈腔氣腫及其他併發症的風險。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，應注意是否藏有氣喘...
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，應注意是否藏有氣喘，尤其有氣喘家族史。（書田診所提供）

精華 FAQ

  • 醫師認為，男童可能原本就有不明顯的輕度氣喘，深吸氣再閉氣使胸腔壓力驟變，導致肺泡氣體外漏，進一步造成縱膈腔氣腫與皮下氣腫。

  • 除了胸部X光顯示縱膈腔氣腫合併皮下氣腫，醫師還發現頸部與上肢觸摸時有像捏氣泡紙的劈啪聲，並聽到與心跳同步的Hamman’s sign。

  • 多數自發性縱膈腔氣腫以氧氣、止痛、休息與觀察為主，通常數天可恢復；若有氣喘家族史或喘鳴症狀，應評估控制狀況，避免憋氣、提重物與劇烈運動。

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