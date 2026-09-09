43歲男心臟3條冠狀動脈全堵 微創心導管手術分3次打通救命

長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險。（長安醫院提供）

一位 43 歲男子因反覆胸悶就醫，醫學中心查出他的心臟3條冠狀動脈左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都呈現最棘手的「慢性完全阻塞」，被告知需進行傳統鋸開胸骨的冠狀動脈繞道的大手術。後來經長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險，術胸悶症狀完全消失，開心重獲新生。

面對複雜的3血管病變，患者希望能免除開胸大刀與漫長復原期，因此向盧炯睿求助。盧炯睿為他擬定「分階段打通」策略，因為分次治療能避免單次曝露過多輻射與顯影劑，能有效降低腎臟負擔與併發症 風險，讓治療更安全。最後經3次微創心導管手術依序打通3條血管並植入塗藥支架，順利完成手術。

盧炯睿說，慢性完全阻塞被公認為心導管手術中難度最高的「終極堡壘」血管因100%堵死超過數月而高度硬化與鈣化，一般導絲極難穿透，且缺乏對比劑顯影極易導致「盲打」引發穿孔危險。

其中第一階段打通左前降支最為艱鉅，團隊採用「雙側手腕同時穿刺」技術，透過對側血管注射逆向導航，並出動特殊微導管與硬導絲才精準突破硬化組織，打開這條生命線。因考量患者的血管病灶範圍極長，若按傳統做法串聯多支一般支架，重疊處容易增加再狹窄與血栓風險。因此，特別選用臨床少見、單支長達 5 至 6 公分的「特製超長型塗藥支架」，以一體成型的方式完美包覆長段病灶，減少兩支藥物支架重疊的機會，提升手術安全性與血管長期暢通率。

盧炯睿說，心血管疾病漸趨年輕化，若有胸悶、氣喘應儘早就醫。中年族群應養成定期健檢習慣，留意血壓、血脂、血糖等三高數值，遠離代謝症候群。即便必須面對複雜病灶，現今微創心導管技術已非常成熟，能提供安全免開刀的治療選擇。

長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療後，患者的血管前後對照。（長安醫院提供）