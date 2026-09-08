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蕭伊分手Joeman驗出性病 醫：單一伴侶不代表零風險

記者李樹人／台北即時報導
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Joeman（左）和蕭伊證實已分手。圖／摘自IG
Joeman（左）和蕭伊證實已分手。圖／摘自IG

Joeman與前女友蕭伊感情風波再度延燒，蕭伊今天發文表示，與Joeman交往2年間，一直認定彼此是「單一伴侶」，分手後卻驗出感染HPV第53型及披衣菌。但Joeman隨後發聲明，並公開陰性證明反擊。但婦產科醫師蘇怡寧於粉專提醒，「單一性伴侶」不代表風險是零，檢驗結果無法判斷感染時間，更不能確認是誰傳染給誰。

從先前引爆討論的「凌晨4點牛肉麵」、「無套」爭議，到Joeman近日重新現身頻道，煮牛肉麵給員工吃，相關話題再度被搬上檯面。影片中，經紀人Yuni一句「不能穿雨衣」，被外界聯想先前的「無套」爭議。蕭伊表示，這對她是「二次傷害」，她再公開性病檢驗結果，透露感染HPV第53型與披衣菌，目前正在接受治療與後續追蹤。

但蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文提醒，單一性伴侶不代表風險一定是零，他同時列出四點提醒：

1、單一性伴侶不代表風險一定是零。只能決定自己是不是單一，無法替對方決定。檢驗陽性，也不能告訴你何時感染或是誰傳給誰，病毒上沒有 ID，信任很重要，但不能取代疫苗保險套與篩檢。

2、HPV 53 目前屬於「 IARC Group 2B」，意思是可能致癌，但證據仍然有限。它不是「HPV 1618」這類已確立的主要致癌型別，看到陽性不用直接聯想到癌症，但仍要按照醫師建議追蹤。

3、九價HPV疫苗不包含第53型，也不能治療目前已經存在的感染，但仍可預防其他尚未感染的疫苗型別，所以該打的還是要打。打完疫苗，也仍然要定期接受子宮頸篩檢。

4、披衣菌是可以治療的，請配合醫師完成療程，性伴侶也應接受評估與治療，否則很容易反覆傳染。即使已經分手，還是應該通知對方。分手可以，治療不能省。

根據衛福部國健署衛教資訊，HPV（人類乳突病毒）是一種DNA病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有兩百多種血清型，依據致癌特性，分為低危險型，常見如第6、11 型，還有高危險型，常見如第16、18、52、58型，是人類重要的傳染病原之一。

感染HPV後大多不會有明顯症狀或不適，所以不易發現。通常90%的HPV感染會在一年內由身體的免疫系統自動清除。超過一年未清除，稱為持續性感染，若持續感染HPV高危險型別，未來罹患子宮頸癌前病變、子宮頸癌、人類外生殖器癌（包含陰道癌、陰莖癌等）、肛門癌，頭頸癌（包含口咽癌）的風險會增加。

必須經過HPV檢測才能知道是否感染。檢測的採檢方式與子宮頸抹片相同，用小刷子在子宮頸上輕取少量剝落的上皮細胞，然後送到實驗室做HPV檢測。 安全性行為及單一性伴侶可以減少感染HPV的機會。藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆受到感染以及持續感染。

目前並無特定藥物可治療HPV感染，維持良好的生活型態，從事安全性行為，並完整接種HPV疫苗，在性生活開始活躍之後，定期接受子宮頸抹片檢查，可更全面防範子宮頸癌。

至於披衣菌，根據衛福部新營醫院衛教資料，披衣菌分成三個菌種：砂眼披衣菌、肺炎披衣菌及鸚鵡披衣菌。砂眼披衣菌可以引起砂眼及生殖泌尿系統的疾病，透過直接接觸傳染，以性行為最常見。但超過一半以上的患者不會出現明顯症狀，造成早期診斷困難，也導致疾病擴散。

披衣菌在男性泌尿生殖系統表現的症狀為尿道搔癢感、小便疼痛、尿道口有分泌物、睪丸疼痛腫大等；在女性的泌尿生殖系統所表現的症狀常為小便疼痛、下腹痛、陰道分泌物增加、陰道不正常出血等。無症狀的感染並不表示這個疾病不會對人體造成傷害，隨著時間演進，可能會造成生殖泌尿系統的發炎，影響日後生育能力。

Joeman與前女友蕭伊感情風波再度延燒，蕭伊今天發文表示，與Joeman交往2...
Joeman與前女友蕭伊感情風波再度延燒，蕭伊今天發文表示，與Joeman交往2年間，一直認定彼此是「單一伴侶」，分手後卻驗出感染HPV第53型及披衣菌。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 她表示分手後驗出HPV 53型與披衣菌，認為自己在交往期間一直以為彼此是單一伴侶，卻因此承受二次傷害，所以公開檢驗結果與後續治療情況。

  • 他指出單一性伴侶不代表風險是零，因為只能決定自己，不代表能控制對方是否也只有單一伴侶；而且檢驗陽性也無法判定感染時間或傳染對象。

  • HPV 53型需依醫師建議持續追蹤，並做好疫苗、保險套與定期篩檢；披衣菌則要完成治療，性伴侶也應評估與治療，避免反覆感染與擴散。

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