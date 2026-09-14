在家追劇恐加速大腦老化 研究：多做2活動 生理年齡可少3歲

在家長時間看電視或追劇，可能與腦部退化風險上升有關，文化活動結合走路、社交與思考，可能有助健康老化；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，長期在家追劇可能伴隨久坐與被動生活，而常參與看電影、展覽等文化活動的高齡者，生理年齡平均更年輕，但仍需注意這只是觀察性結果。

在家看電視恐加速大腦退化，但外出看電影卻能延緩衰老！最新研究揭密，走出家門看展、觀影能活化大腦神經，讓生理年齡足足年輕3歲。

晚上回家躺在沙發上追劇，是不少人的放鬆方式。不過過去研究發現，長期把大量休閒時間花在看電視上的中年人，數十年後部分與認知功能有關的腦區體積較小，腦白質異常也較多，這些變化都曾被認為與認知退化及失智風險有關。

但最新一項研究卻得出看似相反的結果：經常外出看電影、參觀博物館或聽音樂會的高齡者，生物老化程度反而較低。研究人員分析英國1899名高齡者資料後發現，較常參與文化活動者，平均生理年齡約66.9歲，比很少參與者年輕約3歲；其中，每月至少參加兩次文化活動的人，生物年齡相對最年輕。

不過，這是觀察性研究，不能直接證明「看電影能抗老」。較常參加活動的人，也可能本身較健康、經濟狀況較好、行動力較佳，這些因素都可能影響結果。

長時間在家 缺環境刺激

為什麼在家看電視和外出看電影，可能出現不同結果？關鍵可能在於「這段時間取代了什麼活動」。

長時間坐在家裡看電視，往往伴隨久坐、缺乏運動、吃零食、熬夜，也可能排擠閱讀、學習、社交和戶外活動。真正影響腦健康的，可能不只是電視內容，而是整體生活型態變得愈來愈被動。

相較之下，出門看電影、逛展覽或聽音樂會，通常需要走路、搭車、規畫行程，也常與家人朋友同行。即使是一個人出門，也可能在買票、問路、用餐過程中與他人交流。這些看似微小的活動，實際上同時增加了身體活動量與社交刺激。

另一個可能原因，是文化活動需要更多主動思考。看一部電影，要記住角色、理解情節、預測故事發展；參觀博物館，則需要閱讀資訊、辨識作品、接觸不同觀點；音樂會則會牽動聽覺、記憶與情緒。

這些新鮮又具挑戰性的刺激，有助於維持神經可塑性與認知儲備，也就是大腦即使隨年齡老化，仍能靈活調整、使用不同神經路徑完成任務的能力。

因此，真正值得注意的並不是「電影比電視健康」，而是活動是否讓你主動參與生活。

四種活動 維持大腦活力

除了多走出家門參與藝文展覽，神經學家建議日常多進行以下幾種「新穎且具挑戰性」的活動，以刺激大腦記憶中樞海馬迴與前額葉皮質，建立抗衰老的認知儲備：

．無GPS導航：依靠心理地圖與空間辨識行進，直接強化海馬迴。

．學習新語言或學樂器：強迫大腦解碼全新規則，整合聽覺、視覺與精細動作。

．探索新地點與戶外健行：接觸陌生環境，激發感覺處理與即時決策力。

．玩策略棋藝或創作藝術：下西洋棋、繪畫、寫詩或學習修繕技術，維持前額葉皮質的敏銳度。

每天只要撥出20至30分鐘挑戰大腦，並定期走出客廳、走進電影院與展覽館，多接觸人群、保持好奇，並持續體驗新的事物，就是讓身體和大腦維持活力的最好方法。