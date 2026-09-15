我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

婦骨折後痛30年 「反式人工肩關節置換術」治療復元

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圈出處）。(圖...
員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圈出處）。(圖／員榮醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

彰化50歲婦人因30年前車禍造成右肩脫臼與長期疼痛，經反式人工肩關節置換術治療後，肩關節復位，手臂上舉功能明顯改善。

台灣彰化縣一名50歲婦女在30年前發生嚴重車禍，右手臂嚴重開放性骨折，手術後右手只能抬高到腰際，半夜經常因右肩痠、麻、痛到醒來，求醫都被告知「無法處理」，經「反式人工肩關節置換術」治療，不但右手能高舉超過肩膀，也安穩一覺到天亮。

病人當年車禍後送醫急救，右肩用鋼板固定，右手臂打上石膏，傷口痊癒後拆鋼板、石膏之後才察覺右肩「卡卡的」，右手只能抬高到腰際，須靠服用止痛藥或注射止痛針緩解右肩的痠、麻、痛，她為此改用左手做事，但工作中常用到右手牽動右肩，最後只好離職。

今年4月她跌傷尾椎，試圖用右手撐起身體時右肩劇痛，讓她下定決心治療。事後到員榮醫院骨科求診，經X光檢查發現她的右肩關節呈現脫臼狀態。骨科醫師姜良諭指出，脫臼是當年車禍受傷造成，經充分溝通，病人接受反式人工肩關節置換術，右肩關節已順利復位，肩關節的力學結構也獲得重建，使三角肌發揮上舉與穩定作用。

姜良諭指出，反式人工肩關節置換術透過改變肩關節的力學結構，讓原本主要依靠旋轉肌腱抬高手臂的功能，轉由三角肌承擔更多抬高手臂的功能，這項技術近年發展成熟，臨床上可應用於旋轉肌腱嚴重破損且無法修復、肩關節骨缺損嚴重及部分末期關節炎等患者。

患者告訴醫護，術後復元情況良好，右手臂上舉角度大幅提升，右手能順利舉過肩膀，不必注射止痛針和吃止痛藥，甚至注射PRP（高濃度血小板血漿）卻沒效，擺脫困擾她長達30年的右肩關節問題。

員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圈出處）...
員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圈出處）。(圖／員榮醫院提供)

精華 FAQ

  • 她在30年前車禍時右手臂嚴重開放性骨折，雖經固定與治療，但右肩其實已脫臼，之後長期只能抬到腰際，還常半夜痛醒。

  • 她到員榮醫院骨科求診後先做X光檢查，確認右肩關節處於脫臼狀態；醫師評估後，與她充分溝通並施行反式人工肩關節置換術。

  • 術後她的右肩關節順利復位，力學結構重新建立，三角肌可有效協助上舉與穩定，手臂能舉過肩膀，疼痛也明顯消失。

骨科

上一則

長輩飲食清淡突胃潰瘍 藥師細問揪出禍首：小心痠痛貼布

下一則

長者防失能 研究：須多面向生活介入 不能只靠走路

延伸閱讀

右手只能抬45度 72歲退休教授復健重拾生活自理力

右手只能抬45度 72歲退休教授復健重拾生活自理力
全人工踝關節置換術 助患者重拾行動力

全人工踝關節置換術 助患者重拾行動力
婦人膝痛難行 就醫竟發現「骨頭蛀洞」 醫曝1族群容易發病

婦人膝痛難行 就醫竟發現「骨頭蛀洞」 醫曝1族群容易發病
再生醫療正夯 PRP降發炎助修復但非萬靈丹

再生醫療正夯 PRP降發炎助修復但非萬靈丹

熱門新聞

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。（台北慈濟醫院提供）

孩子長期鼻塞別只當過敏 醫：恐影響睡眠、注意力與顏面發育

2026-09-08 04:56
一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

2026-09-14 05:03
營養師分享改善吃飯順序，不用戒白飯，就能更好控制血糖的方式。 (示意圖／AI生成)

控制血糖不用戒白飯 營養師揭入口順序是關鍵

2026-09-07 22:10
許多人擔心一喝水就排尿，代表身體留不住水。 示意圖／AI生成

一喝水就想尿尿 腎臟不好？醫師搖頭：更需注意4情況

2026-09-11 18:33
近年來，20至40歲中青年被查出脂肪肝的情況愈來愈常見，有些人很少喝酒、飲食也不油膩，體檢時卻意外發現脂肪肝；示意圖。（圖／123RF）

🎙️脂肪肝年輕化 不喝酒、身材瘦也可能中招

2026-09-08 09:35
專家指出酸櫻桃、芒果、熟香蕉與奇異果含天然褪黑激素，有助睡前放鬆助眠，睡前並要少看藍光、搭配蛋白質或好油脂，更能穩定睡眠；示意圖。（圖／123RF）

睡不著不用狂吞褪黑激素 4水果可助眠

2026-09-07 02:00

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見