婦骨折後痛30年 「反式人工肩關節置換術」治療復元
彰化50歲婦人因30年前車禍造成右肩脫臼與長期疼痛，經反式人工肩關節置換術治療後，肩關節復位，手臂上舉功能明顯改善。
AI摘要
文章摘要整理：
彰化50歲婦人因30年前車禍造成右肩脫臼與長期疼痛，經反式人工肩關節置換術治療後，肩關節復位，手臂上舉功能明顯改善。
台灣彰化縣一名50歲婦女在30年前發生嚴重車禍，右手臂嚴重開放性骨折，手術後右手只能抬高到腰際，半夜經常因右肩痠、麻、痛到醒來，求醫都被告知「無法處理」，經「反式人工肩關節置換術」治療，不但右手能高舉超過肩膀，也安穩一覺到天亮。
病人當年車禍後送醫急救，右肩用鋼板固定，右手臂打上石膏，傷口痊癒後拆鋼板、石膏之後才察覺右肩「卡卡的」，右手只能抬高到腰際，須靠服用止痛藥或注射止痛針緩解右肩的痠、麻、痛，她為此改用左手做事，但工作中常用到右手牽動右肩，最後只好離職。
今年4月她跌傷尾椎，試圖用右手撐起身體時右肩劇痛，讓她下定決心治療。事後到員榮醫院骨科求診，經X光檢查發現她的右肩關節呈現脫臼狀態。骨科醫師姜良諭指出，脫臼是當年車禍受傷造成，經充分溝通，病人接受反式人工肩關節置換術，右肩關節已順利復位，肩關節的力學結構也獲得重建，使三角肌發揮上舉與穩定作用。
姜良諭指出，反式人工肩關節置換術透過改變肩關節的力學結構，讓原本主要依靠旋轉肌腱抬高手臂的功能，轉由三角肌承擔更多抬高手臂的功能，這項技術近年發展成熟，臨床上可應用於旋轉肌腱嚴重破損且無法修復、肩關節骨缺損嚴重及部分末期關節炎等患者。
患者告訴醫護，術後復元情況良好，右手臂上舉角度大幅提升，右手能順利舉過肩膀，不必注射止痛針和吃止痛藥，甚至注射PRP（高濃度血小板血漿）卻沒效，擺脫困擾她長達30年的右肩關節問題。
她在30年前車禍時右手臂嚴重開放性骨折，雖經固定與治療，但右肩其實已脫臼，之後長期只能抬到腰際，還常半夜痛醒。 她到員榮醫院骨科求診後先做X光檢查，確認右肩關節處於脫臼狀態；醫師評估後，與她充分溝通並施行反式人工肩關節置換術。 術後她的右肩關節順利復位，力學結構重新建立，三角肌可有效協助上舉與穩定，手臂能舉過肩膀，疼痛也明顯消失。
精華 FAQ
她在30年前車禍時右手臂嚴重開放性骨折，雖經固定與治療，但右肩其實已脫臼，之後長期只能抬到腰際，還常半夜痛醒。
她到員榮醫院骨科求診後先做X光檢查，確認右肩關節處於脫臼狀態；醫師評估後，與她充分溝通並施行反式人工肩關節置換術。
術後她的右肩關節順利復位，力學結構重新建立，三角肌可有效協助上舉與穩定，手臂能舉過肩膀，疼痛也明顯消失。
上一則
長輩飲食清淡突胃潰瘍 藥師細問揪出禍首：小心痠痛貼布
下一則