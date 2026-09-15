長者防失能 研究：須多面向生活介入 不能只靠走路

醫師提醒，70歲以上衰弱長者接受運動加營養介入，失能或死亡風險可降低22%，但防失能不能只靠散步，還要搭配阻力、平衡訓練與足夠蛋白質；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ Q1：這項研究主要想說明高齡防失能的重點是什麼？ 研究指出，高齡者預防失能不能只靠增加走路量，而要結合個人化運動、營養諮詢與生活支持。對已衰弱、肌少症且有多重慢性病的長者，這種多面向介入更能延緩失去行動能力。

Q2：研究中的多面向生活介入包含哪些內容？ 介入內容包括個人化身體活動、營養諮詢與科技輔助，運動涵蓋有氧、阻力、柔軟度和平衡訓練，營養則著重提高蛋白質與熱量攝取，目的是一起維持肌力、體能與日常活動能力。

Q3：長者平時應如何避免活動量下降造成惡性循環？ 高齡者應先減少久坐、增加日常活動，再依體能加入有氧與肌力訓練，同時確保蛋白質與足夠熱量攝取。若已出現體重下降、疲倦或走路變慢，更應及早評估健康與營養狀況。

年紀愈大，慢性病往往不只一種，如何避免肌力下降、愈來愈走不動？最新研究發現，預防失能關鍵，不能只靠走路。70歲以上已有身體衰弱、肌少症及多重慢性病的長者，透過運動、營養等生活介入，行動失能或死亡風險降低22%。

★運動加營養 降22％風險

刊登於「Nature Aging」期刊的研究分析歐洲SPRINTT隨機臨床試驗資料，共納入來自11個歐洲國家的1199名70歲以上長者。這些參與者已有身體衰弱、肌少症，並同時罹患至少兩種慢性疾病。

研究將參與者分成兩組，一組接受多面向生活介入，包括個人化身體活動、營養諮詢及科技輔助；運動涵蓋有氧、阻力、柔軟度與平衡訓練，營養則著重改善蛋白質與熱量攝取。另一組接受健康老化教育。

結果顯示，接受多面向介入的長者，發生行動失能或死亡的相對風險降低22%。這表示即使已經出現身體衰弱、肌肉減少，又同時有多種慢性疾病，適當的運動與營養介入仍可能有助延緩失去行動能力。

研究人員進一步依慢性疾病的組合，將參與者分成四種模式，包括非特異型、精神疾病型、心血管代謝型及呼吸疾病型。

分析發現，不同疾病組合的長者，接受相同生活介入後可能有不同反應。

其中，採傳統統計方法分析時，精神疾病型長者觀察到的效果最明顯，行動失能或死亡相對風險降低約35%；另一種統計分析則顯示，精神疾病型及非特異型都有較明確的獲益訊號。

相較之下，心血管代謝型及呼吸疾病型的介入效果較不明確。不過，這不代表罹患心血管或呼吸疾病的長者，運動和改善飲食就沒有幫助。

這項研究屬於原有臨床試驗的事後分析，而且正式統計分析尚未證實四種疾病模式之間的介入效果確實存在差異，因此仍需要更大型研究驗證。

現階段較合理的解讀是，多面向生活介入對這群高風險長者整體有益，而疾病組合可能影響介入效果，未來有望成為制定個人化預防策略的參考。

★年長衰弱 小心惡性循環

高齡衰弱通常不是突然發生，常見表現包括非預期體重下降、容易疲倦、肌力變弱、走路速度下降及活動量減少。

其中，活動量下降容易形成惡性循環。長時間久坐、缺乏活動，可能使肌力及心肺耐力逐漸下降，接著更容易疲累、走得更慢，也愈來愈不願意活動。

活動量減少也可能伴隨進食量下降。如果蛋白質及熱量攝取不足，肌肉可能進一步流失，最後形成活動變少、吃得不足、肌肉流失，進而更加走不動的循環。

★散步不夠 肌力要一起練

想維持晚年行動能力，運動不能只想到散步。

有氧活動有助維持心肺耐力及行動能力，阻力或肌力訓練則有助維持肌肉；柔軟度與平衡訓練也有助保存身體功能。這次SPRINTT研究採取的正是多種運動方式搭配營養的綜合介入，而非單純增加走路量。

原本很少活動的高齡者，可以先從減少久坐、增加日常活動開始，再依體能逐步增加適合自己的運動。

如果已有明顯衰弱、肌少症或多重慢性疾病，運動種類與強度則應配合自身疾病及身體狀況調整。

運動之外，營養也是避免肌肉持續流失的重要環節。

隨著年齡增加，慢性疾病、藥物、食欲改變及行動不便等因素，都可能影響高齡者正常進食及準備食物的能力。

日常飲食除了均衡攝取蔬果、全穀類及健康脂肪，也要注意蛋白質與足夠熱量，魚類、蛋、豆類及乳製品等都可作為蛋白質來源，再依個人健康狀況調整。

尤其高齡者若突然出現食欲下降、不明原因體重減輕，又伴隨容易疲倦、肌力下降或走路變慢，不宜一概視為年紀大後的正常現象，應進一步評估健康與營養狀況。

★高齡健康 延長獨立生活

對高齡者而言，健康不只是有沒有慢性病，更重要的是能否繼續自己走路、外出及完成日常活動。

這項研究顯示，即使70歲後已有身體衰弱、肌少症及多種慢性疾病，適當的運動、營養與生活支持仍可能帶來好處。而未來高齡健康介入可能需要更加個人化，除了慢性病數量，也要進一步考量疾病組合及整體身體功能。

與其等到走不動才開始處理，及早減少久坐、維持活動量與肌力，同時確保足夠營養，才是延長獨立生活時間的重要方向。