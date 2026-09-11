別忽視疼痛警報 吃止痛藥壓症狀 恐掩「致命疾病」

醫師提醒，疼痛是身體，發出「某個地方出問題」的警訊，不能讓止痛取代診斷。示意圖。（圖／123RF）

身體疼痛，不少人會先吃止痛藥止痛，但疼痛可能是疾病的警報，不可輕忽。台北國泰醫院疼痛中心主任孫維仁提醒，急性疼痛治療不能只緩解症狀，更要找出疼痛來源，進而精準治療。如果疼痛持續數周、半夜痛醒，或伴隨視力改變、肢體無力、不明原因體重下降等，應就醫檢查，以免止痛藥壓下症狀，讓真正的病灶持續惡化。

疼痛是一種身體保護機制，發出「某個地方出問題」的警訊，須透過診斷找出病因。孫維仁強調，急性疼痛處理應掌握三大目標：緩解症狀、查明病因、恢復功能。止痛與診斷並不衝突，可同步進行，但絕不能讓止痛取代診斷。

臉痛未醫治 教授驟逝

孫維仁分享，一名外科教授突然右側臉部劇痛，建議盡快接受頭部磁振造影（MRI），但患者因工作繁忙，選擇先吃止痛藥觀察。不料2個月後右眼視力急速喪失，檢查確診腦部瀰漫性淋巴瘤，3個月後病逝。

這類案例凸顯「止痛不等於治病」。孫維仁指出，如果疼痛持續數周沒改善、夜間痛醒、伴隨視力改變或肢體無力等神經學症狀、不明原因體重減輕，都應視為警訊，評估接受影像或進一步檢查。

另一名表演工作者意外從高處墜落，造成胸椎及多處肋骨骨折，痛到無法深呼吸、進食、如廁，只能臥床。孫維仁說，肋骨骨折若疼痛控制不佳，患者不敢深呼吸及咳嗽，容易造成痰液滯留、肺擴張不全，增加肺炎等併發症風險，長期臥床也可能導致肌肉流失及深部靜脈栓塞。

疼痛治療 精準找病因

有效疼痛控制是肋骨骨折照護的重要環節，有助改善呼吸功能並促進復原。孫維仁強調，止痛真正目的不是單純把疼痛「關掉」，而是讓患者疼痛獲得控制後，能夠呼吸、翻身、下床及接受復健。

精準疼痛治療的關鍵是先診斷、再介入。孫維仁指出，曾有一名長者在浴室跌倒後背部劇痛，先接受徒手整復，反而疼痛加劇，送急診才發現骨質疏鬆合併第12胸椎壓迫性骨折，醫療團隊確認疼痛來源後，以超音波即時導引進行脊椎旁神經阻斷，約10分鐘後便能下床行走，後續搭配背架等治療逐步恢復活動。

神經阻斷並非完全沒有風險，孫維仁說，仍可能發生出血、感染、局部麻醉藥毒性、氣胸或暫時性肢體無力，使用抗凝血藥物、凝血功能異常或注射部位感染者，須事前仔細評估。

醫師提醒，疼痛是身體重要的保護機制與警訊，若一味忍耐或靠止痛藥，可能錯失治療黃金期。（圖／123RF）