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喉嚨卡痰該吐出來或吞下去？ 醫師釐清真相

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醫師提醒，痰液裡的細菌本質已是「殘骸」，不小心吞下沒想像中嚴重；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，痰液裡的細菌本質已是「殘骸」，不小心吞下沒想像中嚴重；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：痰是呼吸道防線，吞下後多會被胃酸殺滅。
  • 重點二：吞痰不會回流氣管肺部，也不致引發二次感染。
  • 重點三：吐痰可行但要包好丟棄，避免公共場所傳播病原。

媽媽神情緊張地在診間詢問：「我女兒感冒時把痰吞下去了，會不會讓細菌在肚子裡亂跑、讓病情更嚴重？」這個問題其實困擾著許多家長，也是診間常見的疑問。眼下氣溫忽高忽低，呼吸道感染病例明顯增加，咳嗽有痰幾乎成日常困擾。痰到底該怎麼處理，答案或許比大家想得更令人放心。

首先要認識痰的本質，台灣國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐指出，人體每天會自然分泌約500毫升的痰液，這些黏液負責吸附空氣中的病菌與灰塵，是呼吸道的防線。當感冒或呼吸道遭病毒、細菌感染時，免疫細胞與病原體激戰後留下的殘骸便混入黏液，形成我們常見的黃色或黃綠色濃痰。

吳錦桐補充說明，痰液裡的細菌本質上已是「殘骸」，而非活跳跳的威脅。一旦吞入肚中，胃酸的pH值接近2，這個強酸環境足以殺滅絕大多數病原體，因此吞下痰並不會造成二次感染或引發腸胃炎。但重要的是，痰液吞入後走的是食道路徑，直接進入胃部，並不會跑回氣管或肺部，更不會讓痰越積越多。

究竟談要吐出來還是吞下去，吳錦桐認為兩種方式都可行，但各有眉角。把痰吐出來確實讓人覺得暢快，卻也帶來一個隱患：若未妥善用衛生紙包裹，隨意吐痰可能讓痰液中殘存的病原體隨空氣飄散，成為傳染他人的感染源，在公共場所尤其不妥。因此若要吐，務必包好再丟，而非就地噴發。另一方面，若本身有消化道方面的疾病，或是擔心感染較頑強的病原體（例如結核菌），就建議盡量以咳出排痰為主，並搭配就醫評估。

吳錦桐指出，幼童以及長期臥床的年長患者，因為咳痰力道不足，容易出現痰液積留於肺部的情形，需要大人協助拍背，或由醫療人員以抽痰輔助處理。說到底，與其糾結吞吐，要記得感冒期間多補充水分、保持室內濕度，有助於稀釋痰液，讓身體更順利地自然清痰，才是最無負擔的照護方式。

（本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/）

精華 FAQ

  • 不會。痰中的病原多已是殘骸，吞入後會進入胃部，胃酸的強酸環境足以殺死大多數病原體，因此通常不會造成二次感染或腸胃炎。

  • 兩種方式都可以。若要吐，應先用衛生紙包好再丟，避免病原散播；若直接吞下，通常也無害，不會回到氣管或肺部，更不會讓痰越積越多。

  • 若有消化道疾病，或擔心結核菌等較頑強病原，建議以咳出排痰並就醫評估；幼童與長期臥床者則常需拍背或抽痰協助，以免痰液積留肺部。

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