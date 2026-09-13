保健食品受潮結塊 吃了恐傷肝腎 醫：開封後3至6月吃完

醫師提醒，多數保健品可於陰涼、避光處保存，開封後建議在三個月內要吃完，最多不要超過半年；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 粉末型保健食品受潮結塊，可能已變質且有害健康。

粉末型保健食品受潮結塊，可能已變質且有害健康。 重點二： 黃麴毒素耐熱且傷肝，長期攝取恐增肝癌等風險。

黃麴毒素耐熱且傷肝，長期攝取恐增肝癌等風險。 重點三：開封後應乾燥保存，3個月內吃完最多不超過半年。

林小姐是個注重養生的上班族，習慣在辦公室抽屜裡囤放一罐膠原蛋白粉和一包沖泡式益生菌，當每日的下午茶點心。某天同事驚呼那罐粉末「結塊了、顏色也怪怪的」，她才驚覺這罐從半年前就開封的粉末從未妥善保存，既沒蓋緊、也長時間暴露在辦公室的空調與濕氣之中，吃了應該也會身體有害。

台灣嘉義大林慈濟 醫院家庭醫學部醫師江坤瑞表示，粉末型保健食品一旦受潮，不只是口感變差或有效成分流失那麼簡單。台灣氣候長年高溫潮濕，有利於黴菌繁殖，而當環境溫度達到30°C至38°C、相對濕度達80%以上時，黴菌便容易大量滋生並釋出毒素，尤其是黴菌所產生的黃麴毒素。黃麴毒素無色無味無臭，進入人體後主要由肝臟代謝，肝臟因此首當其衝，最容易出現病變甚至癌變。

江坤瑞指出，長期食用受黃麴毒素污染的食物，可能誘發肝癌、食道癌、大腸癌，或導致細胞受損等慢性病。更麻煩的是，黃麴毒素極為耐熱，需加熱至260°C以上才能被破壞，一般烹煮方式根本無法去除，因此，防止黴菌生長、從源頭管控保存條件，才是最有效的保護方式。

很多人誤以為把保健食品放進冰箱就萬無一失，這個觀念需要修正。江坤瑞表示，大部分保健食品只需存放在乾燥、陰涼、避光處即可，若反覆在不同溫差環境取放，反而容易讓產品受潮、加速變質。粉末類保健品因為接觸空氣的表面積更大，受潮速度比錠劑或膠囊快得多，尤其需要注意每次取用後立刻蓋緊瓶蓋。

建議使用瓶罐裝的保健食品時，將每次食用的份量輕輕倒在蓋子上，避免直接伸手進瓶中取用，以防手上的水氣汙染內容物而加速變質。開封後的乾燥劑不必留在罐內，應立即取出丟棄，因為已受過濕氣的乾燥劑不但失去吸濕效果，還可能成為細菌附著的溫床。

江坤瑞提醒，開封後的保健食品應盡速食用，建議在三個月內吃完，最多不超過半年，一旦發現粉末結塊、變色、出現異味或斑點，請直接丟棄、不要心疼。養生的初衷是為了健康，吃進去的東西品質比份量更重要。

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