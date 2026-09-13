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不只戶外高溫有風險 室內、車內不通風恐成熱傷害殺手

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專家提醒，車輛熄火後形成相對密閉空間，如有陽光照射車內溫度可在短時間飆升，也可能...
專家提醒，車輛熄火後形成相對密閉空間，如有陽光照射車內溫度可在短時間飆升，也可能造成熱傷害；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：室內密閉與通風不良也可能累積熱能，引發熱傷害。
  • 重點二：高齡者、嬰幼兒與慢性病患者屬於熱傷害高風險族群。
  • 重點三：車內高溫升溫極快，切勿單獨將孩童留在車內。

近年來，受全球暖化與極端氣候影響，夏季高溫事件日益頻繁，因熱傷害而就醫的人數也逐年增加。值得注意的是，熱傷害並非僅發生於戶外，在密閉、通風不良的室內環境中，同樣可能因熱能累積而導致危險。台灣振興醫院急診重症醫學部主任田知學提醒，每年夏季皆可見孩童受困車內、獨居長者或臥床病人在室內發生熱傷害，嚴重者甚至可能危及生命。

人體主要藉由流汗蒸發及皮膚散熱來維持體溫平衡。當環境溫度過高、濕度過大或空氣流通不佳時，身體散熱效率下降，若產熱速度超過散熱能力，便可能造成核心體溫上升，進而引發熱傷害。高齡者、嬰幼兒、慢性病患者及行動不便者，由於體溫調節能力較差、口渴感降低或無法及時表達不適，特別容易受到影響，因此即使身處室內，也不可掉以輕心。

預防室內熱傷害，最重要的是維持良好的環境通風及適當降溫。田知學建議，在高溫時段開啟電風扇、冷氣或保持空氣流通，並定時補充水分，避免等到口渴時才喝水。家中若有長者、嬰幼兒或臥床病人，更應留意室內溫度變化，避免長時間處於悶熱環境。

值得提醒的是，熱傷害初期常見症狀包括大量流汗、口渴、頭暈、倦怠、惡心、心跳加快、肌肉痙攣等；若進一步出現意識改變、步態不穩、呼吸急促、體溫升高或無法正常流汗，則可能已進展為危及生命的熱中暑。此時應立即將患者移至陰涼通風處，鬆開衣物、進行降溫並盡速送醫治療。

田知學特別提醒，家長外出時切勿將孩童單獨留在車內，即使只是短暫離開也可能造成嚴重後果。車輛熄火後形成相對密閉空間，在陽光照射下車內溫度可於短時間內快速升高，且孩童的體溫調節能力尚未成熟，較成人更容易因高溫及脫水而發生熱傷害。每年皆有相關悲劇發生，因此「不將孩童單獨留置車內」應成為每位家長的重要安全觀念。

炎炎夏日，防範熱傷害不僅限於避免烈日曝曬，更要留意室內環境所潛藏的風險。保持空氣流通、適當使用空調設備、規律補充水分，以及特別關注高風險族群的身體狀況，才能有效降低熱傷害的發生，平安度過高溫季節。

（本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/）

精華 FAQ

  • 當室內溫度過高、濕度太大或空氣不流通時，人體散熱會變差，若產熱超過散熱能力，核心體溫就可能上升，進而引發熱傷害，甚至危及生命。

  • 高齡者、嬰幼兒、慢性病患者與行動不便者風險較高，因為他們的體溫調節能力較弱、口渴感較低，或無法及時表達不適，即使待在室內也要特別留意。

  • 初期常見大量流汗、口渴、頭暈、倦怠、噁心等症狀；若出現意識改變、步態不穩、呼吸急促或體溫升高，應立即移到陰涼通風處，鬆開衣物並盡速送醫。

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