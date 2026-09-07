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心房顫動無聲無息 林口長庚微創「夾住左心耳」防止血栓形成致中風

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，心房顫動會讓心臟無法有效收縮，導致血液滯留並形成血栓，增加腦中風風險。...
醫師提醒，心房顫動會讓心臟無法有效收縮，導致血液滯留並形成血栓，增加腦中風風險。（123RF）

一名64歲男子，有腦出血病史、同時罹患心房顫動，屬於中風高風險族群，但若長期服用抗凝血藥，又擔心增加再次出血風險。經醫療團隊評估後，接受微創左心耳夾閉合術，術後傷口僅數公分，影像檢查確認左心耳成功閉合，恢復速度也比預期快。

心房顫動患者最怕的不只是心跳忽快忽慢，更要提防血栓引發腦中風。林口長庚醫院導入「微創左心耳夾閉合術」，透過胸腔鏡或微創心臟手術，從心臟外側將容易形成血栓的左心耳完整夾閉。對於曾有腦出血、出血風險高，不適合長期使用抗凝血藥物的患者，提供另一項預防中風的治療選擇。

林口長庚胸腔暨心臟血管外科系教授陳紹緯表示，左心耳是心臟左心房旁一個囊袋狀構造，心房顫動發生時，心房無法正常有效收縮，血液容易在左心耳滯留形成血栓。血栓一旦脫落，隨血流進入腦部，就可能造成缺血性腦中風。在治療方面，將左心耳排除在血液循環之外，成為部分患者預防中風的重要策略。

相較傳統外科縫合可能留下殘餘空間或再通，外夾式閉合是從左心耳基部由外側夾閉，希望形成穩定、完整的封閉效果。2024年歐洲心臟學會（ESC）心房顫動治療指引也指出，對於有長期抗凝血治療禁忌的心房顫動患者，可考慮單獨接受內視鏡外科左心耳閉合術。不過推薦等級為Class IIb、證據等級C，仍須由醫療團隊審慎選擇適合患者。

左心耳閉合也可與其他心臟手術「一次完成」。陳紹緯分享，另一名46歲男子因嚴重二尖瓣逆流合併心房顫動，反覆發生心臟衰竭，醫療團隊以微創方式同步完成二尖瓣修補、心房顫動電燒及左心耳夾閉合，術後隔天即可下床活動。

大型臨床試驗LAAOS III納入4811名合併心房顫動、原本就要接受心臟手術的患者，平均追蹤3.8年，結果顯示，同步接受左心耳閉合者發生缺血性中風或全身性栓塞的比例為4.8%，未閉合組為7.0%，風險約降低三分之一。多數受試者仍持續使用抗凝血藥，研究證實的是「加做左心耳閉合」的額外保護效果，不能解讀為所有患者術後都能停掉抗凝血藥。

陳紹緯強調，是否能在左心耳閉合後停用抗凝血藥，必須依個人中風、出血風險、心臟疾病及手術狀況綜合判斷，並非「夾完就能停藥」。對原本因出血風險而無法長期接受抗凝血治療者，則可能具有不同的臨床價值。

林口長庚副院長葉集孝表示，團隊近年整合微創瓣膜修補、心房顫動電燒及左心耳夾閉合，希望不只處理眼前的心臟疾病，也同步降低患者未來中風風險。陳紹緯提醒，左心耳閉合並不能讓中風風險完全歸零，患者術後仍應接受規律追蹤，並由醫師依個別風險決定後續抗凝血治療策略。

微創外夾式左心耳閉合系統示意圖，從左心耳根部由外向內完整夾閉，相較傳統縫合方式，...
微創外夾式左心耳閉合系統示意圖，從左心耳根部由外向內完整夾閉，相較傳統縫合方式，封閉更完整、長期穩定性更佳，可有效降低再通風險。（長庚醫院提供）

精華 FAQ

  • 這項手術是從心臟外側以胸腔鏡或微創方式，將左心耳完整夾閉，減少血栓形成機會；特別適合曾有腦出血、無法長期使用抗凝血藥物的心房顫動患者。

  • 心房顫動會讓心房收縮不規則、血流滯留在左心耳，容易形成血栓；一旦血栓脫落，可能隨血流進入腦部，造成缺血性腦中風，因此需積極預防。

  • 不一定。研究顯示左心耳閉合可提供額外保護、降低中風風險，但是否停藥仍要依個人中風與出血風險、心臟疾病及手術狀況，由醫師審慎判斷。

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