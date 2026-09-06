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福華接班人腦中風驟逝 醫：搭機「3事」恐讓血壓劇烈波動

記者沈能元／台北即時報導
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腦中風學會理事長陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性...
腦中風學會理事長陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。飛機座位示意圖，與本新聞無關。取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur

福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏，驚傳驟逝，年僅55歲。台北福華大飯店證實，全體同仁對廖國宏前董事長辭世，深感不捨，並致上最深切的哀悼。

據了解，廖國宏日前才從國外返台，但下飛機沒多久就昏倒，被緊急送往醫院急救，當時就檢查出腦中風，因情況嚴重，住進加護病房，未料搶救10多天仍回天乏術，9月4日離世，享年55歲。

腦中風學會理事長陳龍說，腦中風除了和生活習慣、飲食、壓力、三高等方面有關，也與基因、遺傳有關，屬於多元因素，而年輕型中風可能與三高、壓力有關，但也不能排除家族史等因素，建議如果有心血管疾病、腦中風病史者、家族史者，一定要多加注意。特別居高位者工作壓力大，務必適時舒壓。

至於，搭飛機是否會增加腦中風的風險，陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。

甚至，由於在飛機長時間久坐，容易引起經濟艙症候群，血管血栓容易剝落，但不只是經濟艙，而頭等艙、商務艙的旅客都要多加注意，只要長時間久坐都容易有血栓風險，一旦血栓隨著血流四處流動，恐引起腦中風、心肌梗塞等。建議搭乘飛機應多喝水、多起身走動，避免形成血栓。

時序入秋，早晚氣溫變化劇烈，腦中風患者恐持續增加，目前急診湧進不少中風患者，昨天亞東醫院急診室下午就向腦中風醫療團隊通報6次，約是平日3次的一倍，可見近日民眾務必要提高警覺，多做好身體保暖。

天氣轉冷，且又進入選舉期間，民眾血壓容易劇烈變化，建議民眾應落實量血壓，而如何正確量血壓，陳龍提醒，應落實722量血壓原則，一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。

精華 FAQ

  • 據報導，廖國宏日前從國外返台後，下飛機沒多久便昏倒，送醫急救後檢查出腦中風，因病情嚴重住進加護病房，搶救10多天仍不幸離世。

  • 醫師指出，中風與三高、壓力、生活習慣、飲食，以及基因與家族史都有關。尤其是有心血管疾病或腦中風病史的人，更要提高警覺並定期追蹤。

  • 醫師表示，搭機常會面臨時差與日夜顛倒，自律神經調節改變，可能造成心律和血壓起伏；加上長時間久坐易形成血栓，恐進一步引發腦中風或心肌梗塞。

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