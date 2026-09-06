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拚事業卻怕生育力等不及 醫：30-35歲女性可提早了解凍卵

記者萬于甄／台南即時報導
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台南新樓醫院婦產科醫師莊明達表示，人生規畫可以晚一點，但卵巢生理時鐘不會等待，提...
台南新樓醫院婦產科醫師莊明達表示，人生規畫可以晚一點，但卵巢生理時鐘不會等待，提醒30至35歲女性可提早了解卵巢功能，為未來生育保留更多選擇。(圖／台南新樓醫院提供)

晚婚、晚育成為現代女性常態，台灣台南新樓醫院婦產科醫師莊明達表示，「凍卵」成為部分女性保存生育力、為未來保留選擇的方式。

莊明達指出，女性生育力會隨年齡下降，人生規畫可以晚一點，但卵巢生理時鐘不會等待。凍卵是保存取卵當下的卵子狀態，年輕時完成凍卵，未來使用時仍可保有當時的卵子品質。

他說，凍卵療程通常從月經來潮後開始用藥，依卵泡生長狀況回診追蹤、調整劑量，待卵泡成熟後安排取卵，手術多採短效麻醉，約半小時可完成，休息後通常當天即可返家，整個療程約需1至2周。現代療程也朝個人化、降低負擔方向調整，多數女性仍可維持正常工作與生活。

莊明達建議，30至35歲可作為主動了解卵巢功能及生育力保存的階段，尤其是有職涯、進修規畫、近期沒有生育打算，或尚未遇到合適伴侶但未來仍有生育期待者，都可提早諮詢。

此外，卵巢庫存量偏低、曾接受卵巢手術、患有巧克力囊腫，或即將接受可能影響卵巢功能的癌症治療者，也可與醫師討論生育力保存。莊明達強調，凍卵並非代表人生落後，而是在生育時程與人生規畫暫時不同步時，替未來多留一個選擇。

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