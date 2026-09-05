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五旬婦30年前車禍右肩脫臼被認無法處理 健保手術找回健康

記者簡慧珍／彰化即時報導
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員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圖中紅圈...
員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圖中紅圈處）。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名50歲婦女在30年前發生嚴重車禍，右手臂嚴重開放性骨折，手術後右手只能抬高到腰際，半夜經常因右肩痠、麻、痛到醒來，求醫都被告知「無法處理」，經「反式人工肩關節置換術」治療，不但右手能高舉超過肩膀，也安穩一覺到天亮。

病人當年車禍後送醫急救，右肩用鋼板固定，右手臂打上石膏，傷口痊癒後拆鋼板、石膏之後才察覺右肩「卡卡的」，右手只能抬高到腰際，須靠服用止痛藥或注射止痛針緩解右肩的痠、麻、痛，她為此改用左手做事，但工作中常用到右手牽動右肩，最後只好離職。

今年4月她跌傷尾椎，試圖用右手撐起身體時右肩劇痛，讓她下定決心治療。事後到員榮醫院骨科求診，經X光檢查發現她的右肩關節呈現脫臼狀態。骨科醫師姜良諭今指出，脫臼是當年車禍受傷造成，經充分溝通，病人接受反式人工肩關節置換術，右肩關節已順利復位，肩關節的力學結構也獲得重建，使三角肌發揮上舉與穩定作用。

姜良諭指出，反式人工肩關節置換術透過改變肩關節的力學結構，讓原本主要依靠旋轉肌腱抬高手臂的功能，轉由三角肌承擔更多抬高手臂的功能，這項技術近年發展成熟，納入健保給付多年，臨床上可應用於旋轉肌腱嚴重破損且無法修復、肩關節骨缺損嚴重及部分末期關節炎等患者。

患者告訴醫護，術後復原情況良好，右手臂上舉角度大幅提升，右手能順利舉過肩膀，不必注射止痛針和吃止痛藥，甚至注射PRP（高濃度血小板血漿）卻沒效，擺脫困擾她長達30年的右肩關節問題。

員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圖中紅圈處）。...
員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圖中紅圈處）。（員榮醫院提供）

精華 FAQ

  • 她在30年前車禍造成右手臂嚴重開放性骨折，當時右肩受傷後雖經固定治療，但後來才發現關節一直處於脫臼狀態，因此長期只能抬到腰際並反覆疼痛。

  • 骨科醫師經X光確認右肩關節脫臼後，與病人充分溝通，安排反式人工肩關節置換術，藉由重建肩關節力學結構，讓三角肌重新發揮上舉與穩定作用。

  • 術後她的右手上舉角度大幅增加，已能順利舉過肩膀，也不必再靠止痛針或止痛藥緩解疼痛，終於擺脫困擾30年的右肩問題並能安穩入睡。

骨科 健保

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