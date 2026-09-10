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膽固醇控制正常仍胸悶 竟是中度心肌缺血

游振昇
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醫師表示，發現心血管警訊，可透落CTA結合核醫心肌灌注掃描，及早攔截冠狀動脈危機...
醫師表示，發現心血管警訊，可透落CTA結合核醫心肌灌注掃描，及早攔截冠狀動脈危機。（圖／衛福部豐原醫院）

一名60多歲男子近半年反覆出現胸悶、活動易喘，醫師看診後考量患者除高齡，另合併高血脂高血壓等危險因子，警覺可能非單純老化，而是「冠狀動脈疾病」警訊，安排檢查，發現已出現中度心肌缺血。

患者因高血脂長期在醫院追蹤三年，平時規律服用降血脂藥物，自認膽固醇控制穩定，台灣衛福部豐原醫院家醫科醫師林玖德表示，若出現胸悶、活動易喘、胸口壓迫感等症狀，即使沒有典型胸痛也不能掉以輕心。

由於患者不希望直接接受侵入性心導管檢查，醫療團隊先安排核子醫學「心肌灌注功能掃描」，結果顯示心室中度心肌缺血，懷疑有冠狀動脈粥狀硬化，後續安排非侵入性的CTA冠狀動脈電腦斷層攝影，檢查發現雙側冠狀動脈鈣化級分支狹窄，證實冠狀動脈狹窄已影響心肌供血，屬於高風險族群。

醫療團隊調整抗血小板、降血脂及其他心血管藥物，說明若放任血管狹窄嚴重，後續即需考慮由心臟科進行心導管檢查，目前患者胸悶及喘的症狀已明顯改善，恢復日常生活，持續接受門診追蹤及三高控制。

林玖德表示，許多民眾誤以為膽固醇控制正常、規律服藥，就代表血管一定健康，其實動脈粥狀硬化是一個長年累積的過程。即使膽固醇數值達標，若仍合併高血壓、糖尿病、抽菸、肥胖、缺乏運動或家族病史等危險因子，血管仍可能持續硬化、逐漸狹窄。

林玖德說，冠狀動脈疾病初期症狀常不典型，有些患者只有活動容易喘、偶爾胸悶、胸口壓迫感，甚至沒有明顯疼痛，第一次明顯發作就可能是急性心肌梗塞，胸悶絕不能一概視為老化或疲勞。

精華 FAQ

  • 因他近半年持續胸悶、活動易喘，且本身還有高齡、高血壓與高血脂等危險因子，醫師判斷不能只歸因於老化，需進一步排查冠狀動脈疾病。

  • 先做核子醫學心肌灌注功能掃描，顯示心室中度心肌缺血；之後再以非侵入性的CTA冠狀動脈電腦斷層攝影，確認雙側冠狀動脈鈣化與分支狹窄。

  • 胸悶、胸口壓迫感、活動容易喘都可能是警訊，即使沒有典型胸痛也不能輕忽；若再合併高血壓、糖尿病、抽菸、肥胖或家族病史，更要及早就醫。

膽固醇 高血壓 血脂

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