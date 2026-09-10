吃降血脂藥減2成心血管疾病風險 延長5年壽命
高血脂沒有症狀，讓人難以發現，甚至身材偏瘦的人卻可能血脂偏高而不自知。醫師指出，血脂偏高原因，八成與基因有關，飲食、生活習慣僅占兩成，血脂偏高須用藥控制。患者須按吃降血脂藥物，以遠離心肌梗塞、腦中風，「才能翻轉命運」。
「正在服用降血脂藥物病人，一定要規律用藥。」中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，門診觀察發現，引發心肌梗塞、腦中風的關鍵因素為低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）（LDL-C），透過降血脂藥治療，數值約可減少40mg/dL，平均降低兩成心肌梗塞、腦中風風險；門診曾看到不認真吃藥病人，LDL-C控制不佳，心血管疾病發病率甚至比按時服藥者高出三、五成，「這是非常明確的」。
王宗道表示，國際研究真正可延長壽命的兩種藥物，包括降血脂及降血糖藥物，若是血脂偏高患者長期服用「史他汀類」類的降血脂藥物可延長三至五年壽命。
面對高血脂應「降得愈低愈好」、「降得愈久愈好」、「愈早治療愈好」，但許多高血脂病人不願意吃藥，寧願花大錢吃保健食品，反而恐使低密度膽固醇居高不下。
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，高血脂常有遺傳性，如父母有三高問題，或是更年期婦女受體內荷爾蒙改變影響，「壞膽固醇」都可能偏高，一旦血脂偏高或已有心肌梗塞、腦中風等病史，必須用藥治療。
王宗道說，雖然飲食控制對降低血脂效果有限，但仍可以降低血壓及血糖、促進抗氧化等，可以避免心血管疾病，建議飲食多吃原形食物，少吃精緻加工食品。
因為高血脂多半沒有明顯症狀，即使身材偏瘦也可能血脂偏高而不自知；醫師提醒，若未檢查很容易忽略，導致低密度膽固醇長期過高，增加心血管疾病風險。 醫師表示，透過降血脂治療，低密度膽固醇約可下降40mg/dL，平均能降低2成心肌梗塞與腦中風風險；若不規律吃藥，發病率甚至可能高出3、5成。 文章強調應愈早治療、愈久控制，並規律服用史他汀類藥物；飲食可多吃原形食物、少吃精緻加工食品，雖然飲食降脂效果有限，但仍有助血壓、血糖與抗氧化。
精華 FAQ
因為高血脂多半沒有明顯症狀，即使身材偏瘦也可能血脂偏高而不自知；醫師提醒，若未檢查很容易忽略，導致低密度膽固醇長期過高，增加心血管疾病風險。
醫師表示，透過降血脂治療，低密度膽固醇約可下降40mg/dL，平均能降低2成心肌梗塞與腦中風風險；若不規律吃藥，發病率甚至可能高出3、5成。
文章強調應愈早治療、愈久控制，並規律服用史他汀類藥物；飲食可多吃原形食物、少吃精緻加工食品，雖然飲食降脂效果有限，但仍有助血壓、血糖與抗氧化。
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