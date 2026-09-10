我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

吃降血脂藥減2成心血管疾病風險 延長5年壽命

記者沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師指出，高血脂患者須按吃降血脂藥物，以遠離心肌梗塞、腦中風，「才能翻轉命運」。...
醫師指出，高血脂患者須按吃降血脂藥物，以遠離心肌梗塞、腦中風，「才能翻轉命運」。（記者曾吉松／攝影）

高血脂沒有症狀，讓人難以發現，甚至身材偏瘦的人卻可能血脂偏高而不自知。醫師指出，血脂偏高原因，八成與基因有關，飲食、生活習慣僅占兩成，血脂偏高須用藥控制。患者須按吃降血脂藥物，以遠離心肌梗塞、腦中風，「才能翻轉命運」。

「正在服用降血脂藥物病人，一定要規律用藥。」中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，門診觀察發現，引發心肌梗塞、腦中風的關鍵因素為低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）（LDL-C），透過降血脂藥治療，數值約可減少40mg/dL，平均降低兩成心肌梗塞、腦中風風險；門診曾看到不認真吃藥病人，LDL-C控制不佳，心血管疾病發病率甚至比按時服藥者高出三、五成，「這是非常明確的」。

王宗道表示，國際研究真正可延長壽命的兩種藥物，包括降血脂及降血糖藥物，若是血脂偏高患者長期服用「史他汀類」類的降血脂藥物可延長三至五年壽命。

面對高血脂應「降得愈低愈好」、「降得愈久愈好」、「愈早治療愈好」，但許多高血脂病人不願意吃藥，寧願花大錢吃保健食品，反而恐使低密度膽固醇居高不下。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，高血脂常有遺傳性，如父母有三高問題，或是更年期婦女受體內荷爾蒙改變影響，「壞膽固醇」都可能偏高，一旦血脂偏高或已有心肌梗塞、腦中風等病史，必須用藥治療。

王宗道說，雖然飲食控制對降低血脂效果有限，但仍可以降低血壓及血糖、促進抗氧化等，可以避免心血管疾病，建議飲食多吃原形食物，少吃精緻加工食品。

精華 FAQ

  • 因為高血脂多半沒有明顯症狀，即使身材偏瘦也可能血脂偏高而不自知；醫師提醒，若未檢查很容易忽略，導致低密度膽固醇長期過高，增加心血管疾病風險。

  • 醫師表示，透過降血脂治療，低密度膽固醇約可下降40mg/dL，平均能降低2成心肌梗塞與腦中風風險；若不規律吃藥，發病率甚至可能高出3、5成。

  • 文章強調應愈早治療、愈久控制，並規律服用史他汀類藥物；飲食可多吃原形食物、少吃精緻加工食品，雖然飲食降脂效果有限，但仍有助血壓、血糖與抗氧化。

心血管疾病

上一則

43歲男心臟3條冠狀動脈全堵 微創心導管手術分3次打通救命

延伸閱讀

健保擴大降血脂藥物給付 9月上路 預計105萬人受惠

健保擴大降血脂藥物給付 9月上路 預計105萬人受惠
40歲前停經要注意 研究：停經愈早 高血壓風險恐增加

40歲前停經要注意 研究：停經愈早 高血壓風險恐增加
體重近百6旬翁呼吸困難送醫竟心衰竭 長庚醫曝台灣潛在病患高達70萬人

體重近百6旬翁呼吸困難送醫竟心衰竭 長庚醫曝台灣潛在病患高達70萬人
醫藥／男人又累又胖沒精神 恐睪固酮低下

醫藥／男人又累又胖沒精神 恐睪固酮低下

熱門新聞

腦中風學會理事長陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。飛機座位示意圖，與本新聞無關。取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur

福華接班人腦中風驟逝 醫：搭機「3事」恐讓血壓劇烈波動

2026-09-06 16:30
台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，透過飲食、運動、行為調整，必要時搭配藥物或其他治療，才能真正做到「減脂不減健康」。（記者廖靜清／攝影）

「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用 醫：科學減脂避免掉肌肉

2026-09-06 18:10
營養師分享改善吃飯順序，不用戒白飯，就能更好控制血糖的方式。 (示意圖／AI生成)

控制血糖不用戒白飯 營養師揭入口順序是關鍵

2026-09-07 22:10
專家指出酸櫻桃、芒果、熟香蕉與奇異果含天然褪黑激素，有助睡前放鬆助眠，睡前並要少看藍光、搭配蛋白質或好油脂，更能穩定睡眠；示意圖。（圖／123RF）

睡不著不用狂吞褪黑激素 4水果可助眠

2026-09-07 02:00
本月7日將進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（AI生成）

9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心

2026-09-06 04:59
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。（台北慈濟醫院提供）

孩子長期鼻塞別只當過敏 醫：恐影響睡眠、注意力與顏面發育

2026-09-08 04:56

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？