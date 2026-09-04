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豬腎移植人體撐271天創紀錄 可望成等腎橋梁 讓患者重拾生活

編譯周辰陽／即時報導
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醫院病房內的血液透析設備，包括供患者使用的座椅及洗腎機。資料照片。（路透 / a...
醫院病房內的血液透析設備，包括供患者使用的座椅及洗腎機。資料照片。（路透 / alamy）

美國醫師表示，一顆豬腎移植到患者體內後運作了271天，創下有紀錄以來最長時間。儘管這顆豬腎最終失去功能並被移除，患者之後短暫恢復洗腎，直到找到人類捐贈者，但這次移植已為他帶來「希望」，讓他有好幾個月不必跑醫院洗腎。

BBC報導，美國約有10萬人正在等待腎臟，每年卻只有2萬5000例移植手術，醫師與科學家因此持續研究使用其他物種器官的異種移植（xenotransplantation）。豬的器官大小大致合適，加上人類已有多年飼養經驗，被視為最適合進行異種移植的動物。

但豬腎無法直接移植到人體，否則人體會立刻將器官辨識為外來物，發動強烈免疫攻擊並摧毀腎臟。因此，研究人員培育出經過69項基因組修改的猶加敦迷你豬（Yucatan miniature pigs），讓牠們的器官更接近人體。

這些修改包括去除容易被人類免疫系統辨識並攻擊的豬細胞特徵，加入部分人類DNA，如同替豬組織罩上「偽裝網」，降低被免疫系統辨識的機會；另外也讓藏在豬DNA中的病毒失去作用，以降低感染風險。

患者安德魯斯（Tim Andrews）因第2型糖尿病罹患末期腎病，腎臟逐漸衰竭。他被告知，可能要等7年才能排到移植名單最前面，但接受洗腎的人平均只能活5年。他說：「我沒有那麼多時間，這讓人非常沮喪。」

安德魯斯2025年1月25日接受異種移植，當時66歲。他形容豬器官移植帶來的是「希望」，也是「隧道盡頭的光」。他說：「希望是最重要的，代表有機會擺脫洗腎，過自己的生活。」

根據剛發表於醫學期刊《刺胳針》（Lancet）的資料，移植的豬腎立即開始運作。早期雖曾出現免疫排斥跡象，但透過調整用藥成功控制；大約6個月後，腎臟內的血管開始受損，器官發炎並逐漸失去功能，同年10月被移除，總計運作271天。

目前仍不清楚豬腎失去功能的確切原因，因為沒有跡象顯示抗體正在攻擊這顆豬腎。安德魯斯之後洗腎82天，直到今年1月接受人類捐贈者的腎臟，目前運作良好。

麻州總醫院布萊根（Mass General Brigham）團隊表示，這次案例顯示，豬器官可作為患者等候人類器官移植期間的「橋梁」。團隊也在《刺胳針》報告中指出：「這個病例呈現出臨床腎臟異種移植的潛力，以及仍待克服的挑戰。」

該院移植科學中心醫師里耶拉（Leonardo Riella）表示，可供移植器官短缺意味著「我們正處於一場危機之中」。他認為，對沒有活體捐贈者的患者而言，異種移植可望成為另一種選擇，讓患者有機會不必接受洗腎，直接等到器官移植。

精華 FAQ

  • 最重要的突破，是豬腎在患者體內持續運作了271天，創下目前有紀錄以來最長時間，證明異種移植有機會成為可行的臨床過渡方案。

  • 因為未經修改的豬器官會被人體免疫系統立刻視為外來物並攻擊，所以研究人員透過69項基因組修改，降低排斥與感染風險，讓器官更接近人體。

  • 它顯示豬器官可能成為等待人類捐腎期間的「橋梁」，讓沒有活體捐贈者的患者暫時擺脫洗腎、爭取時間，直到等到真正可用的人類腎臟。

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