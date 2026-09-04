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類風濕性關節炎反覆腫痛 微細動脈栓塞術助減痛恢復活動度

記者王長鼎／新北即時報導
患者因為長期的風濕性關節炎，造成手腕腕骨融合與第三指鈕扣孔變形（紅色箭頭），黃色...
患者因為長期的風濕性關節炎，造成手腕腕骨融合與第三指鈕扣孔變形（紅色箭頭），黃色箭頭為栓塞後，藥物隨著顯影劑流至整隻手。（台北慈濟醫院提供）

61歲陳女士罹患類風濕性關節炎多年，儘管發炎指數已受控制，但手腕與手指關節仍反覆腫痛、變形，需長期服止痛藥。經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科張旭超醫師門診，接受「橈動脈微細動脈栓塞術」治療，術後兩個月手腕腫脹顯著改善，手指活動度也隨之增加。

類風濕性關節炎為慢性自體免疫疾病，免疫系統攻擊關節滑膜引發發炎與腫脹，全球盛行率約0.5-1%，台灣約0.4%，好發於40至50歲女性，女性患病率為男性三倍。張旭超醫師說明，逾九成患者會出現手部或手腕症狀，滑膜長期發炎會破壞軟骨與骨骼，嚴重時恐致韌帶斷裂及關節變形，如天鵝頸、鈕扣孔或拇指Z字形變形）。

臨床治療主要由風濕免疫科以藥物控制全身發炎，若部分患者仍有單一或少數關節持續腫痛，可評估微細動脈栓塞治療。張旭超醫師解釋，該技術經血管攝影確認血流後注射栓塞藥物，阻斷發炎滑膜周圍異常增生的微血管，藉此降低局部發炎與疼痛。術後隔天不適感即有改善，兩個月達高峰，約六至八成患者疼痛可降低一半以上，效果可維持數月至數年。

張旭超醫師指出，此療法過去多用於退化性關節炎，近年擴大應用於類風濕性關節炎、痛風性關節炎或拇趾外翻滑囊炎等。然而，嚴重周邊血管阻塞、感染或末梢循環差者不適用，且該手術僅能減痛與改善活動度，無法逆轉關節變形或取代原疾病治療。患者仍須按醫囑服藥，將全身發炎與局部症狀同時控制，才能降低關節持續破壞的風險。

台北慈濟醫院放射診斷科張旭超醫師。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院放射診斷科張旭超醫師。（台北慈濟醫院提供）

精華 FAQ

  • 因為全身發炎雖已控制，但部分關節的滑膜仍可能持續局部發炎與異常增生，造成手腕和手指反覆腫痛、變形，甚至需要長期服用止痛藥緩解不適。

  • 醫師會先以血管攝影確認血流，再注射栓塞藥物，阻斷發炎滑膜周圍異常增生的微血管，進而降低局部發炎與疼痛，讓關節活動度逐步改善。

  • 嚴重周邊血管阻塞、感染或末梢循環差者不適用。此療法主要用來減痛與改善活動度，無法逆轉已形成的關節變形，也不能取代原本的疾病藥物治療。

慈濟

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