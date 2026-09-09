戒菸戒檳榔10年仍罹第4期口腔癌 醫：1主因造成

許多人以為戒菸與戒檳榔後，便能徹底遠離口腔癌威脅，臨床上卻屢見戒除多年仍確診晚期癌症的個案；示意圖。（圖／123RF）

許多人以為戒除檳榔與菸品後，便能徹底遠離口腔癌 威脅，臨床上卻屢見戒除多年仍確診晚期癌症 的個案。年約50多歲的蕭先生戒除檳榔逾十年，去年因口腔與頸部出現腫塊伴隨劇痛，連喝水都困難而就醫，確診為第四期口腔癌。醫師指出，曾有吸菸與嚼食檳榔習慣者，即使戒除多年，過去累積的細胞損傷無法消除，仍屬高風險族群，應維持定期篩檢習慣。

蕭先生起初發現口腔及頸部腫塊時，以為是小問題而延誤就醫，直到疼痛加劇才趕赴急診，面對晚期診斷一度陷入恐懼。確診後，醫療團隊啟動跨科別整合計畫，由耳鼻喉部、整形外科、腫瘤醫學部及放射腫瘤科介入。新竹臺大分院腫瘤醫學部醫師張景程說，治療涵蓋手術、化學治療及放射治療，並結合個案管理師與營養師提供照護，目前病人病情獲得穩定控制。

針對檳榔對口腔黏膜的影響，張景程表示，世界衛生組織轄下國際癌症研究機構早已將檳榔列為第一級致癌物，與菸品同屬明確致癌因子。檳榔造成的細胞傷害具長期累積特性，從接觸致癌物到癌症發生可能歷經數十年。 許多人以為戒菸與戒檳榔後，便能徹底遠離口腔癌威脅，臨床上卻屢見戒除多年仍確診晚期癌症的個案。（本報資料照片）

張景程強調，戒除檳榔後罹癌風險雖隨時間下降，但無法抹滅過去累積的損傷。臨床上常見戒檳多年後仍發生口腔癌的案例，曾接觸菸檳的民眾絕不可輕忽定期檢查。

口腔癌是少數可透過篩檢早期發現的癌症，張景程提醒民眾掌握三項重點：

一、遠離致癌因子：戒除檳榔、戒菸及避免過量飲酒，是降低口腔癌風險最有效的方法。

二、留意口腔警訊：若口腔潰瘍超過兩周未癒合、出現紅白斑、不明腫塊、吞嚥疼痛、嘴巴張不開或頸部異常腫塊等，應儘速就醫。

三、定期接受篩檢：政府提供符合資格民眾每兩年一次免費口腔黏膜檢查。

（本文由「健康醫療網」提供）