糖友不只控血糖 心腎也要顧

醫師提醒，第2型糖尿病確診後，男女後續疾病軌跡明顯不同，男性較易走向心血管與末期腎臟疾病風險；示意圖。（圖／123RF）

2型糖尿病 確診後，不能只盯著血糖 數字。一項近2.9萬人研究發現，女性較常出現心理健康問題，男性則較常出現心血管與末期腎臟疾病。專家提醒，控制血糖之外，心、腎與心理健康都應納入長期照護。

2型糖尿病是一種需要長期管理的慢性疾病，若控制不佳，影響的不只是血糖，還可能牽涉心臟、腎臟、神經、眼睛等多個器官。

最新研究更發現糖尿病確診後，不同性別後續出現的健康問題可能存在不同軌跡。近期刊登在《PLOS Medicine》期刊的研究，利用英國Clinical Practice Research Datalink（CPRD）匿名醫療紀錄，分析2萬8720名於2010至2020年間新發2型糖尿病的成人。

男性約占62%，確診2型糖尿病時中位年齡54歲，女性確診時通常較年長。經過中位6.8年追蹤，約39%研究對象在糖尿病之後出現至少一項研究設定的健康事件。

女性注意情緒 男性顧心腎

研究發現，女性在確診2型糖尿病後，出現焦慮、憂鬱或身體症狀相關疾患等心理健康問題的比例為8.1%，高於男性的5.3%。

男性呈現的疾病軌跡則不同，出現心血管疾病 或末期腎臟疾病的比例為8.4%，高於女性的5.3%；高血壓也略高，男性為21.1%、女性20.2%。而且不論男女或年齡，高血壓都是糖尿病確診後最常見的健康事件。

研究還發現，男性多數後續健康事件發生時間比女性早。研究人員因此認為，2型糖尿病照護除了控制血糖，也值得依患者性別及年齡，注意不同疾病可能出現的時間與順序。

女性當中，心理健康問題又以年輕族群特別值得注意。研究分析不同年齡層發現，16至39歲女性在糖尿病確診後，出現焦慮、憂鬱或身體症狀相關疾患的機率，在女性各年齡組中最高。隨著女性年齡增加，後續發生高血壓、心血管或末期腎臟疾病的機率則逐漸增加。

事實上，心理健康是糖尿病管理中不容忽略的一環。糖尿病患者出現憂鬱症的可能性約為一般人的兩到三倍，被診斷焦慮症的可能性也高約20%。若長期情緒低落、焦慮或出現其他相關症狀，應尋求專業協助。

新研究另一個重要發現是，心理健康問題並非只有女性需要注意。研究顯示，不論男女，當第2型糖尿病之後又出現心理健康疾病時，都呈現比其他疾病軌跡更早死亡的現象。研究團隊因此認為，這可能是一群需要特別關注的高風險患者，糖尿病照護不能將心理與生理健康分開處理。

根據過往資料，未診斷或管理不佳的第2型糖尿病，長期可能造成多個器官受損，包括心血管疾病、腎臟損傷、神經病變、視網膜病變及其他眼部疾病、足部問題等。這與新研究觀察到男性較常走向心血管、末期腎臟疾病的軌跡相呼應。

不過，並不代表女性可以忽略心腎疾病，或男性不必關心心理健康，而是提醒醫療人員及患者，除了血糖之外，應更全面掌握其他健康風險。

做好7件事 日常全面管理

除了規律回診與依醫囑控制血糖，也應留意以下自我照護重點，包括管理壓力、維持良好睡眠、監測血糖、調整飲食、增加活動、維持社交支持及定期接受醫療追蹤。

飲食不必一下子全部翻新，可以從增加蔬菜、全穀類及瘦肉、魚類等優質蛋白質開始。

運動也不必追求一次做到很久，即使從短時間走路、騎自行車等活動開始，再逐步增加頻率與時間，都比完全不動更實際。

睡眠與壓力同樣重要。壓力會促使皮質醇等壓力荷爾蒙作用，可能使血糖升高；睡眠不足或睡眠品質不佳，也可能影響血糖控制。