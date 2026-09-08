癌末男戒糖、加工食品 腫瘤縮小

食道癌檢測示意圖。（本報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 英國35歲男子Dale Atkinson確診第四期食道癌後，透過化療、免疫治療與嚴格飲食調整，近期影像顯示腫瘤明顯縮小並超越原本預期壽命。

一名35歲的二寶爸被診斷罹患第四期食道癌 ，恐怕只剩下幾個月壽命。他除了接受標準癌症 治療外，也大幅改變日常生活與飲食習慣；令人驚喜的是，最新檢查顯示，他病情大幅改善，讓他得以超越當初醫師預估的生存時間。

鏡報報導，英國35歲男子Dale Atkinson是健身公司老闆，同時也是兩名孩子的父親。2024年，他確診罹患第四期食道癌，在這之前，他已經多年飽受嚴重胃食道逆流以及喉嚨灼熱疼痛困擾。進一步檢查發現，癌症已經擴散至多個淋巴結，醫師告知病情已經完全無法接受手術治療，並預估他可能只剩下幾個月生命。

面對令人絕望的診斷結果，Dale沒有選擇放棄，而是在接受傳統醫療治療的同時，大幅調整自己的生活方式，Dale進行的最大改變，就是徹底重新調整飲食。他開始採取以完整原型食物、有機食材為主的素食飲食，並完全戒除精製糖及高度加工食品。他認為，移除加工糖分，可能讓體內形成一個較不利於癌細胞生長的環境。

Macmillan Cancer Support的醫療資訊指出，單靠飲食無法治癒癌症，但均衡且適當的營養，確實有助於患者維持體力，並提高對化療等高強度治療的耐受程度。

檢測基因 量身規畫治療

除了嚴格控制飲食，Dale也接受進階基因體檢測，希望協助醫師根據腫瘤 特徵制定更適合他的治療方案，他開始接受化學治療以及Pembrolizumab（帕博利珠單抗）免疫治療。

在醫院治療之外，Dale也將高壓氧治療、紅外線桑拿以及特定免疫補充品納入自己的日常生活，希望透過生活方式調整與醫療治療並行，盡可能維持身體狀態。

令人振奮的是，Dale近期接受的醫療影像檢查顯示，他的轉移性癌症出現明顯退縮，原發腫瘤也大幅縮小。雖然醫師目前尚未宣布他已經完全緩解，但目前的治療結果相當令人鼓舞，也讓Dale成功超越了最初「僅剩幾個月」的預估時間。

Dale希望透過分享自己的抗癌歷程，鼓勵其他被診斷為晚期癌症的患者，在遵循醫師標準治療建議的同時，也可以透過適當的生活方式調整，協助自己維持身體狀態。

目前他仍持續與癌症抗戰，並將重點放在原型食物、均衡營養以及避免精製糖，希望讓自己的身體保持最佳狀態。