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摸到「淋巴結腫大」是癌症嗎？醫教正確判斷

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醫師提醒，淋巴結腫大多由感染、疫苗或免疫反應引起，超過2至4周沒縮小或伴隨警訊應...
醫師提醒，淋巴結腫大多由感染、疫苗或免疫反應引起，超過2至4周沒縮小或伴隨警訊應就醫；示意圖。（圖／123RF）

突然摸到脖子、腋下或下巴有腫塊，常讓人恐慌，不少人第一時間會擔心癌症。其實感冒、牙齒發炎、疫苗反應都可能造成淋巴結腫大。從淋巴結大小、疼痛、硬度到持續時間，哪些屬常見免疫反應、哪些是疾病警訊，有助及早判斷是否該就醫。

超過一公分恐有問題

淋巴結是免疫系統重要的一環，全身約有數百個，常見於頸部、下巴、腋下及腹股溝等處。當病毒、細菌或其他異物入侵時，免疫細胞會在淋巴結內活化、增生，因此淋巴結可能暫時變大。

成人正常淋巴結多數很小，通常不容易摸到。臨床上常以短徑約1公分作為一般參考，超過1公分以上，且用手明顯觸摸到時，就是所謂的「淋巴結腫大」。但不同部位、年齡的判斷標準並不完全相同，也不能只憑「超過幾公分」判定。

感染造成的淋巴結通常較柔軟、有彈性、可以稍微移動，按壓可能疼痛；相較之下，如果淋巴結不痛、質地堅硬、固定不動、愈來愈大或持續不退，就比較需要進一步檢查。

淋巴結的位置也能提供診斷線索。例如下巴附近腫大可能與口腔、牙齒疾病有關；後上頸部則可能與鼻咽、口咽疾病相關；中頸部須留意咽喉、甲狀腺等問題；鎖骨附近或下頸部淋巴結腫大，更需要醫師評估胸腔、腹腔等部位是否存在疾病。

不能單憑觸感判斷癌

淋巴結腫大包括良性和惡性腫大（淋巴癌），而且多數淋巴結腫大並不是癌症。

癌症相關的淋巴結腫大主要有兩種情況：

第一種是癌症直接起源於淋巴系統，例如霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤；

第二種則是其他器官的癌細胞經淋巴系統轉移至淋巴結。

以頸部為例，醫師會依淋巴結的位置評估鼻咽癌、口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌、甲狀腺癌等可能性；部分鎖骨附近淋巴結異常，也可能與肺癌、乳癌或消化系統等癌症有關。

尤其淋巴結「無痛、堅硬、固定、持續長大」，同時伴隨不明原因體重下降、持續發燒或夜間盜汗等症狀時，更需要排除惡性疾病。不過這些只是警訊，不能單憑觸感或大小自行診斷癌症。

淋巴結腫脹多久會消

如果是一般病毒或細菌感染造成，隨著原本的感染改善，淋巴結通常也會逐漸縮小，但不一定在感冒痊癒後立即完全消失，有些可能需要數週才能慢慢恢復。

疫苗引起的淋巴結腫大多半也是暫時性的，通常會逐漸改善。

因此，不是只注意「第幾天還沒消」，更重要的是觀察變化趨勢。如果淋巴結逐漸縮小，而且感冒、喉嚨痛等原有症狀同步改善，通常較令人放心；若超過2至4週仍沒有縮小、反而持續增大，或完全找不到感染等合理原因，建議就醫評估。

什麼樣程度需要就醫

先觀察：如果近期明顯有感冒、喉嚨痛、牙齒或皮膚感染，淋巴結不大、柔軟可移動、按壓會痛，而且隨感染好轉逐漸縮小，一般可以先觀察。

應就醫：若沒有明顯感染原因，淋巴結持續2至4周仍未改善、愈來愈大，或摸起來很硬、固定不動、沒有疼痛，就應安排就醫。

若同時出現不明原因體重下降、反覆或持續發燒、夜間盜汗、吞嚥困難、聲音改變、呼吸困難，或身體多個區域同時出現淋巴結腫大，也不宜繼續自行觀察，趕快就診。

醫師通常會綜合淋巴結的位置、大小、數量、硬度、活動度及疼痛程度判斷，並檢查附近可能的感染或病灶。必要時可安排血液檢查、超音波、細針穿刺，甚至進一步進行淋巴結切片，以確認真正原因。

因此，摸到淋巴結並不等於罹癌。比單純的「大小」更值得注意的，是它是否持續存在、愈來愈大，以及是否伴隨其他全身性警訊。

精華 FAQ

  • 可先看是否最近有感冒、喉嚨痛、牙齒或皮膚感染，以及淋巴結是否柔軟、可移動、按壓會痛，若隨感染改善而逐漸縮小，多半可先觀察。

  • 若淋巴結無痛、摸起來很硬、固定不動、愈來愈大，或超過2至4週仍未縮小，尤其合併體重下降、發燒、夜間盜汗，就應盡快就醫檢查。

  • 醫師會綜合位置、大小、數量、硬度、活動度與疼痛判斷，並視情況安排血液檢查、超音波、細針穿刺，必要時做淋巴結切片，以找出病因。

疫苗 癌症

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