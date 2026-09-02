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血便誤認痔瘡1年治不好 轉診檢查已直腸癌4期

中央社2日電
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苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥（圖）分享門診案例，提醒民眾若肛門出血被認為是...
苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥（圖）分享門診案例，提醒民眾若肛門出血被認為是痔瘡卻治療多次未好，一定要盡速安排大腸鏡檢查，才能排除直腸癌可能性。（大千綜合醫院提供）

台灣一名60歲男子肛門出血近1年，多次就醫都被當成痔瘡治療卻不見改善，轉往苗栗大千醫院深入檢查，確診直腸癌第4期且已多處轉移。醫師提醒，痔瘡治療逾3個月仍持續出血就應警覺。

大千醫院外科部主任馮啟彥分享這起案例，該名患者近1年來受肛門出血困擾，期間曾至診所及兩家醫院就醫，皆被當成痔瘡給予治療，但出血症狀始終未改善，直到轉至大千門診進行肛門指檢與肛門鏡檢查，察覺並非單純痔瘡，進一步電腦斷層及正子掃描後，證實確診直腸癌第4期，且腹腔淋巴及肝臟已有多處轉移。

馮啟彥表示，許多民眾常有「流鮮血就是痔瘡」的迷思，因而放鬆警惕，延誤最佳治療時機，最近半年內，在門診就已連續收治4名類似個案，都是長期被當成痔瘡治療、最後才發現是直腸癌的病人。

馮啟彥說明，雖然臨床統計上，肛門流鮮血有高達90%是由痔瘡引起，但直腸癌依然是極為重要的鑑別診斷。若超過2至3個月仍持續出血，一定要盡速安排大腸鏡檢查，才能有效排除直腸癌的可能性。

馮啟彥指出，該名患者在切除出血的直腸腫瘤後，目前正接受全身性化學治療合併標靶治療。他強調，現在大腸直腸癌的醫療技術多元且先進，即使第4期才被診斷出來，只要配合積極治療，5年存活率仍有10%至20%，平均存活率近2年，相較於其他預後較差的腸胃道癌症如胰臟癌與食道癌等，大腸直腸癌的治療成效顯著許多，鼓勵患者千萬不要輕易放棄希望。

精華 FAQ

  • 因為他近1年來都是肛門出血，且多次就醫都被以痔瘡處理，讓他誤以為只是常見出血問題，直到症狀持續未改善才進一步檢查。

  • 醫師先進行肛門指檢與肛門鏡檢查，懷疑並非單純痔瘡，再安排電腦斷層與正子掃描，最後確認是直腸癌4期，且已有腹腔淋巴與肝臟轉移。

  • 醫師表示，雖然多數鮮血便來自痔瘡，但若出血超過2至3個月仍未改善，就應盡快安排大腸鏡檢查，以排除直腸癌等嚴重疾病。

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