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頭暈檢查都正常？ 小心「前庭性偏頭痛」 醫：逾半發作時甚至不會頭痛

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，前庭性偏頭痛會反覆引發頭暈、眩暈或平衡失調，逾半患者發作時不一定會頭痛...
醫師提醒，前庭性偏頭痛會反覆引發頭暈、眩暈或平衡失調，逾半患者發作時不一定會頭痛。（123RF）

35歲林小姐擔任公司主管職，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都讓她難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，接受多項檢查卻都正常，直到轉診神經內科，才發現真正元凶是容易被忽略的「前庭性偏頭痛」。

國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉表示，前庭性偏頭痛其實並不少見，一般族群發生率約1%至2.7%，在眩暈或頭痛門診患者中更占逾一成。不過，患者發作時不一定會頭痛，甚至超過一半發作時完全沒有頭痛，因此常被誤認為內耳疾病，反覆接受檢查仍找不到原因。

陳又嘉說，前庭性偏頭痛與一般偏頭痛的致病機轉類似，與三叉神經系統過度活化、敏感有關，當神經敏感反應影響前庭系統，就可能引發眩暈。典型表現包括毫無預警出現天旋地轉，或感覺自己、周遭環境正在搖晃，症狀可能持續數分鐘至數小時。有些患者還會伴隨畏光、怕吵、惡心嘔吐，甚至看到閃光、閃電狀波紋等視覺預兆。

根據國際頭痛疾病分類第三版（ICHD-3）診斷標準，患者至少曾出現5次中度至重度前庭症狀，每次持續5分鐘至72小時，且目前或過去曾有偏頭痛病史。至少一半眩暈發作時，合併偏頭痛特徵，例如單側、搏動性頭痛，畏光怕吵或視覺預兆，同時還須排除梅尼爾氏症、耳石症等其他前庭疾病。

治療可從藥物與前庭復健「雙管齊下」。陳又嘉表示，急性發作時可依病況使用止暈、止吐或偏頭痛相關藥物。若發作頻繁，例如每周超過一次，或已嚴重影響工作與生活品質，可由醫師評估使用乙型交感神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、抗癲癇藥物等預防性治療。部分新型CGRP相關藥物也已有研究應用於前庭性偏頭痛，但仍應由醫師依個別情況評估。

除了吃藥，前庭復健也是重要一環，包括凝視穩定、平衡與步態等訓練，讓大腦逐步適應受到干擾的前庭訊號，降低對眩暈刺激的敏感程度。陳又嘉提醒，部分患者可能受到乳酪、巧克力、酒精、過量咖啡因及加工、醃製食品等誘發，平時可觀察自身發作與飲食的關聯。更重要的是維持規律睡眠、三餐正常、補充足夠水分並做好壓力管理，有助調節自律神經。

陳又嘉提醒，若經常反覆眩暈，檢查卻一直找不到原因，尤其本身有偏頭痛病史，或頭暈時特別怕光、怕吵、惡心想吐，不要只認定是「耳朵不平衡」。前庭性偏頭痛雖然診斷具有挑戰，但透過詳細病史、正確診斷，再搭配藥物、復健及生活調整，多數患者症狀都能獲得良好控制，建議及早至神經內科或眩暈門診評估。

精華 FAQ

  • 它屬於偏頭痛的一種，神經敏感影響前庭系統而引發眩暈，患者常在檢查正常下仍反覆發作，且超過一半發作時不一定頭痛，因此常被誤當成耳疾。

  • 常見症狀包括天旋地轉、搖晃感、畏光怕吵、噁心嘔吐，甚至有視覺預兆。診斷需符合曾有5次以上前庭症狀、每次5分鐘至72小時，且有偏頭痛病史。

  • 急性期可依醫師評估使用止暈、止吐或偏頭痛藥物；若常發作則可用預防性藥物。另需搭配前庭復健、規律睡眠、正常三餐、補水與壓力管理。

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