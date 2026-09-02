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醫師開車遇心絞痛竟是「體內炸彈」 自救無效衝急診救回一命

記者趙容萱／台中即時報導
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醫師劉殷佐指出，穿透性主動脈潰瘍平常難以察覺，民眾若有異狀，務必盡速就醫檢查。（...
醫師劉殷佐指出，穿透性主動脈潰瘍平常難以察覺，民眾若有異狀，務必盡速就醫檢查。（亞大醫院提供）

田姓耳鼻喉科名醫上周五開車返回台灣台中，途中突然左胸口隱隱作痛，以為疲累，立即駛入休息區休息，並服舌下錠應急自救未緩解，且心絞痛加遽，還延伸到右胸，他當機立斷直奔鄰近的亞洲大學附屬醫院急診，查出竟是死亡率極高、素有「體內不定時炸彈」稱號的穿透性主動脈潰瘍（PAU），經手術置放支架，成功救回一命。

田姓醫師到院後，亞大醫院醫療團隊立即根據描述症狀，安排心臟斷層掃描，果然在降主動脈位置發現PUA異常影像，找出胸痛元凶，由於病灶一旦持續惡化，可能造成主動脈壁剝離、形成假性動脈瘤，甚至直接破裂引發致命性大出血，因此醫療團隊評估後，建議盡速接受主動脈支架治療，以降低後續破裂風險。

亞大醫院心臟外科主任劉殷佐說明，PUA屬於急性主動脈症候群病症之一，成因與主動脈粥狀硬化斑塊潰瘍，侵蝕並穿透主動脈內層，向較深層的血管壁延伸；主動脈一旦潰瘍持續惡化，可能引發壁內血腫、主動脈剝離、假性動脈瘤甚至主動脈破裂等嚴重併發症，猶如體內埋藏一顆不定時炸彈，患者常以突發性胸痛或背痛表現，難以在第一時間判斷。

田姓醫師接受「主動脈腔內支架置放術」，經由鼠蹊部血管將支架送至病灶處，使血流不再直接衝擊受損的主動脈壁，手術約1.5小時；田醫師表示，術後疼痛感完全消失。

劉殷佐提醒，即使接受支架治療後，也不代表從此高枕無憂，患者仍應依照醫囑規律服藥，尤其做好血壓管理，並控制血脂、血糖、戒菸及維持適度運動與健康飲食，同時按照醫師安排定期接受門診追蹤，若再次出現突發且明顯胸痛、背痛，或合併呼吸困難、暈厥、冒冷汗等異常症狀，也要立即就醫，以免發生憾事。

精華 FAQ

  • 他先感到左胸口隱隱作痛，服用舌下錠後仍未緩解，之後心絞痛加劇並延伸到右胸，因擔心是嚴重心血管急症，立刻前往急診。

  • 檢查發現是穿透性主動脈潰瘍，屬急性主動脈症候群之一，若持續惡化可能造成主動脈剝離、假性動脈瘤甚至破裂，引發致命性大出血。

  • 醫療團隊替他做主動脈腔內支架置放術，約1.5小時完成，讓血流不再直接衝擊病灶；術後仍需規律服藥、控制血壓血脂血糖並定期追蹤。

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