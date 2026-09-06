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婦人膝痛難行 就醫竟發現「骨頭蛀洞」 醫曝1族群容易發病

游振昇
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病人膝關節X光股骨內髁凹陷空洞(左紅圈)和人工膝關節置換(右)對比。（圖：台灣台...
病人膝關節X光股骨內髁凹陷空洞(左紅圈)和人工膝關節置換(右)對比。（圖：台灣台中慈濟醫院提供）

一名80歲林姓婦人右膝長期疼痛就醫，發現她股骨內髁竟出現「凹陷空洞」，診斷為膝關節骨壞死。醫療團隊採用機器手臂輔助全膝人工關節置換，改善病人走路即疼痛的大困擾。

住在台灣台中的林婦去年右腳膝關節X光檢查，股骨內髁局部發現明顯凹陷空洞、關節間隙變窄合併膝內翻變形，俗稱的O型腿。台中慈濟醫院關節中心主任周立展診斷，病人膝關節為自發性骨壞死合併關節炎，已凹陷的骨頭在活動或負重時，容易產生強烈疼痛，影響病人的行走。

初期膝痛 類似關節退化

周立展表示，膝關節骨壞死常稱為「關節蛀洞」，初期膝蓋疼痛症狀和關節退化相似，但症狀惡化進展更快，疼痛感通常也較強烈，可能出現關節積水、腫脹、活動度受限及負重行走疼痛等症狀。骨壞死大多發生在膝關節股骨內髁，疾病早期X光檢查不易察覺，通常需進一步用核磁共振（MRI）才能發現骨頭病灶。膝關節骨壞死好發於60歲以上女性，通常原因不明屬於自發性骨壞死，若有外傷病史或長期酗酒、濫用類固醇都會助長發病機率。

周立展考量林婦年齡和骨壞死蛀洞範圍，和家屬討論後，採用ROSA機器手臂輔助全膝人工關節置換手術來改善病灶。他指出，透過電腦科技輔助，術前繪製病人膝關節3D模型影像，為病人量身訂製手術計畫，協助醫師精準規畫骨骼切割角度與植入位置。術中機器手臂精準導航定位，減少破壞肌肉和軟組織，有效降低併發症，增加手術安全，術後恢復較快，病人能盡早正常生活。

換人工膝關節 正常行走

台中慈濟醫院周立展主任指向膝關節股骨內髁凹陷空洞位置。（圖：台灣台中慈濟醫院提供...
台中慈濟醫院周立展主任指向膝關節股骨內髁凹陷空洞位置。（圖：台灣台中慈濟醫院提供）

林婦做全膝人工膝關節置換，已經能正常走路。周立展提醒，早期發現膝關節骨壞死，可先減少負重、藥物止痛或護膝保護等保守治療，若症狀沒有改善且骨頭塌陷範圍變大，就要考慮手術介入。他說骨壞死面積不大且病人相對年輕時，可以選擇關節鏡減壓手術、骨軟骨移植或截骨矯正手術來改善病情，若骨壞死範圍較大、病人年紀較高，或已合併關節炎與關節變形，以人工關節置換手術較為適宜。

精華 FAQ

  • 她因右膝長期疼痛、走路就痛而就醫，檢查後發現股骨內髁出現凹陷空洞，屬於膝關節骨壞死，且已合併關節炎與O型腿變形。

  • 因為初期症狀常只是膝痛，和關節退化很像，但骨壞死惡化較快、疼痛較強，還可能出現積水、腫脹與負重行走疼痛，早期X光也不易看出。

  • 因患者年紀較高、骨壞死範圍較大，且已合併關節炎與變形，因此選擇全膝人工關節置換；機器手臂可協助精準切割與定位，提升安全並加快恢復。

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