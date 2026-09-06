骨質疏鬆有3大早期警訊 走路變慢、肌肉變弱都入列

許多人首次發現骨質流失，往往是拿到健檢報告、看著骨密度數字下降時才發現；示意圖。（圖：AI生成）

許多人首次發現骨質流失，往往是拿到健檢報告、看著骨密度數字下降時才發現。最新發研究指出，骨骼細胞每天都在進行拆除與重建，在骨質密度明顯下降前，身體早透過走路變慢、肌肉變弱或血糖偏高等生活變化，釋出「分子土壤」異變的早期警訊。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘指出，骨骼絕非單純的鈣質架構，而是一座每天都在整修的房子，由負責蓋新牆的成骨細胞與拆舊牆的破骨細胞共同運作。

2026年刊登於「診所雜誌」（Clinics）的研究提出「代謝檢查點」概念，揭示骨細胞在進行修復前，會優先評估體內的葡萄糖利用率、粒線體能量供給、胺基酸原料是否充足，以及身體是否處於慢性發炎狀態。一旦長期存在血糖混亂、能量不足或高發炎，這些小開關就會轉向不利骨骼發展的方向，導致拆骨速度遠快於蓋骨。

張家銘表示，腰圍變大、血糖一年比一年高或是膽固醇氧化，都會直接惡化骨骼周圍的微環境。此外，肌肉更是骨骼重要的物理刺激源，中年後若發現提重物吃力、爬樓梯喘或久坐站起需手扶，代表肌肉量正加速流失，給予骨骼的力量刺激也會跟著減少。

張家銘說，骨質疏鬆就像落在體內的種子，是否發芽取決於身體的「分子土壤」。面對骨密度下降，不應只盲目詢問「要補多少鈣」，改善的第一步是落實生活基本功，吃夠蛋白質、鈣與維生素D，並規律進行阻力運動留住肌肉，同時維持睡眠與情緒穩定。

張家銘表示，若仍未改善，可透過全基因與代謝體檢測，加上血糖、胰島素、血脂、荷爾蒙及發炎指標評估。