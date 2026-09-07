我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

眼無法看上、反應慢… 腦掃描出「蜂鳥」形狀 男罹罕病

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（...
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（圖紅色部位）。(圖／員榮醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

彰化一名77歲男子因頻繁跌倒與眼球上視障礙就醫，經MRI發現中腦萎縮呈蜂鳥徵象，最終確診罕見的進行性核上神經麻痺症。

台灣彰化縣一名77歲男子經常無故跌倒被家人送醫，經完整神經理學檢查，發現他的眼睛無法往上看，反應變慢，進一步腦部核磁共振（MRI）掃描和抽血檢驗，大腦影像呈現「蜂鳥」形狀的中腦萎縮圖像，結合頻繁跌倒等臨床症狀，確診罹患罕見的進行性核上神經麻痺症（PSP）。

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，進行性核上神經麻痺症（Progressive Supranuclear Palsy, PSP）這類疾病在發病初期，雖出現類似巴金森氏症的動作慢、僵硬、步態不穩，但退化速度更快，且對巴金森氏症的藥物治療反應較差，目前尚無能徹底根治藥物，所以早期確診與釐清病因至關重要。

這名病人常無故跌倒，家人起初似為年紀大、雙腿無力，因跌倒頻率太高而就醫，檢查出典型臨床特徵「垂直眼球運動障礙」，因眼睛無法向上看導致早期性的頻繁跌倒，做MRI掃描腦部，影像中呈現類似「蜂鳥」形狀的中腦萎縮典型徵狀，是協助醫師將PSP從眾多非典型巴金森症候群精準辨認出來的重要診斷依據。

陳彥秀指出，病人的平衡中樞退化，在發病早期出現失去平衡、無預警向後跌倒的情況，並伴隨頑固性失眠、語言與吞嚥功能逐漸退化，情緒與認知功能隨之改變；PSP為極罕見疾病，以台灣為例，依統計台灣每10萬人中僅5至6人確診，初期症狀與巴金森氏症極為相似，臨床上常被忽視或誤診，家中長輩如出現眼神無法向上看、無故頻繁跌倒（尤其是向後跌倒）等警訊，應盡速至神經內科進行專業評估與精密檢查，把握黃金照護與復健期。

進行性上核麻痺症PSP的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就像一...
進行性上核麻痺症PSP的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就像一隻蜂鳥形狀；圖為示意圖。(圖／員榮醫院提供)

精華 FAQ

  • 他因經常無故跌倒，且跌倒頻率高到讓家人擔心，才被送醫檢查；進一步評估後又發現眼睛無法往上看，成為診斷的重要線索。

  • 醫師先從神經理學檢查發現垂直眼球運動障礙，再透過腦部MRI看到中腦萎縮的蜂鳥徵象，結合頻繁跌倒等症狀，確診為PSP。

  • PSP初期外觀與巴金森氏症相似，但退化更快、藥物反應較差；若出現眼神無法向上看、常向後跌倒、動作變慢等情況，應盡快就醫。

上一則

48歲男感染金黃色葡萄球菌 遭啃噬心臟、脊椎險喪命

下一則

大如瓜…45歲婦子宮肌瘤直徑17公分 嚴重便祕 微創切除

延伸閱讀

60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經

60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經
醫生的話／老人憂鬱症 女罹病率比男高

醫生的話／老人憂鬱症 女罹病率比男高

2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶

2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶
34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

熱門新聞

陳沱醫師指出，便血、排便習慣改變、不明原因體重下降、貧血等情況，都值得特別留意，不應長期自行當作痔瘡或一般腸胃問題處理。(圖／123RF)

🎙️從息肉到癌症可能要10年以上 45歲就該關注這項篩檢

2026-09-01 09:35
台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，透過飲食、運動、行為調整，必要時搭配藥物或其他治療，才能真正做到「減脂不減健康」。（記者廖靜清／攝影）

「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用 醫：科學減脂避免掉肌肉

2026-09-06 18:10
腦中風學會理事長陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。飛機座位示意圖，與本新聞無關。取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur

福華接班人腦中風驟逝 醫：搭機「3事」恐讓血壓劇烈波動

2026-09-06 16:30
本月7日將進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（AI生成）

9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心

2026-09-06 04:59
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
節食減肥若過度，身體會進入節約模式並提高復胖風險，減重重點不在肌肉量，而在肌肉品質與日常活動量；示意圖。（圖／123RF）

長期吃八分飽 1原因造成體重停滯 反而難減肥

2026-08-31 02:00

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨